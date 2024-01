ONE PIECE 1090, trailer e uscita: i Mugiwara arrivano sull'Isola del Futuro

L'anime di ONE PIECE ha conquistato tutti nel 2023, ma questo nuovo anno non sarà certamente da meno. Wano, l'isola dei samurai in cui Rufy ha sconfitto Kaido e ottenuto il titolo di Imperatore, ormai è alle spalle. Nel 2024 di ONE PIECE comincia a tutti gli effetti un nuovo arco narrativo, quello dell'Isola del Futuro.

L'anime di ONE PIECE ha inaugurato un particolare design dai colori a pastello, oltre che delle nuove sigle che accompagneranno gli spettatori per questa nuova saga. Con la puntata 1089 è stato terminato l'adattamento del capitolo 1060. Abbiamo assistito alla scomparsa del Regno di Lulusia e a quella probabile di Sabo, ma anche all'incontro tra i Mugiwara e Jewelry Bonney. Sarà solamente con l'episodio 1090 di ONE PIECE in arrivo il 14 gennaio 2024 che sbarcheremo ufficialmente a Egghead.

In mare aperto, la Thousand Sunny dei Cappello di Paglia verrà attaccata da mostri marini. I Mugiwara naufragheranno e si separeranno. Sarà Bonney a rivelare a Rufy la località raggiunta, Egghead, isola in cui è situato il laboratorio del famoso dottor Vegapunk. Nel mentre, il resto della ciurma verrà catturato da un robot gigante da cui fuoriuscirà proprio lo scienziato. L'arco narrativo dell'Isola del Futuro comincia facendo la conoscenza di Vegapunk. Con la nostra anteprima sui prossimi episodi di ONE PIECE potete scoprire già cosa succederà in seguito!