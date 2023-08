ONE PIECE 1091, data di uscita e previsioni: una battaglia laser

Durante la saga attuale dell'isola del futuro di ONE PIECE, Rufy e gli altri hanno incontrato il dottor Vegapunk, uno dei personaggi più menzionati della serie e intorno al quale c'è sempre stato un velo di mistero. Tutto però è venuto a galla, con tanto di risposte ad alcune domande che circolavano da tempo nella serie.

Le cose sono però andate a rotoli velocemente: York ha fatto da spia e ha portato la marina e il Governo Mondiale al largo di Egghead. Sta quindi per avere inizio una delle guerre più sensazionali di ONE PIECE che, ancora una volta, vedrà i mugiwara contro l'ordine costituito, ma stavolta i protagonisti sono affiancati da Vegapunk e dalle sue invenzioni. Kizaru ha già fatto il suo ingresso in scena e probabilmente è proprio da lui che partiranno i prossimi avvenimenti.

Rufy ha percepito l'arrivo di una persona forte, e ONE PIECE 1091 inizierà probabilmente con Kizaru VS Sentomaru. L'ammiraglio deve sconfiggere velocemente il suo ex protetto, che intanto ha dato l'ordine di far partire l'attacco contro le navi della marina che si trovano al largo dell'isola del futuro. I due si scontreranno senza risparmiarsi, ma intanto i protagonisti sono bloccati nella cupola a causa della password di York. Sicuramente si metteranno all'opera i Pacifista, mentre i mugiwara e i Vegapunk tenteranno di scappare. Una fuga che potrebbe però essere rallentata da Rob Lucci e dalle sue macchinazioni.

ONE PIECE 1091 sarà disponibile su Manga Plus a partire da domenica 3 settembre, saltando una settimana per una pausa presa dall'autore Eiichiro Oda.