ONE PIECE 1091: Egghead diventa teatro di scontri leggendari

Dalla conclusione dell’arco di Wano Eiichiro Oda ha investito in una narrazione più rapida della serie di ONE PIECE. Gli ultimi capitoli sono stati caratterizzati da un susseguirsi di eventi molto rilevanti, e l’isola di Egghead, dove i Mugiwara hanno incontrato lo scienziato Vegapunk, si è trasformata in un luogo di scontri a dir poco epici.

Dall’arrivo del CP0, con cui i protagonisti hanno preso parte a grandi battaglie, seppur rapide, fino allo sbarco dell’Ammiraglio Kizaru sull’isola alla ricerca del suo collega Sentomaru, Egghead è diventata la dimostrazione tangibile delle difficoltà che la Marina, l’organo armato del Governo Mondiale, sta affrontando dallo scioglimento della Flotta dei Sette e, soprattutto, dalla nascita della Cross Guild.

Gli scontri tra Sentomaru e Kizaru, e Zoro e Lucci, sono inoltre sintomo della confusione che vige in tutte le acque del Nuovo Mondo in seguito alla caduta di Kaido e Big Mom, e all’ascesa di Luffy e Buggy. Kizaru sta riaffermando la sua incredibile abilità sul campo di battaglia avendo sconfitto Sentomaru, nonostante l’immensa capacità difensiva di quest’ultimo, e nelle tavole finali del capitolo 1091, disponibile su MangaPlus si è scontrato con il suo prossimo avversario.

Intenzionato a uccidere Vegapunk, o quanto meno catturarlo, visti i suoi complicati e discutibili rapporti col Governo, Kizaru si avvicina pericolosamente all’obiettivo, venendo ostacolato da Luffy in persona. La frase con cui il protagonista chiude il capitolo è “Kizaru! Paragonati a due anni fa…siamo 100 volte più potenti adesso!”, una minaccia, e una promessa, all’Ammiraglio, ricordando le vicende sull’arcipelago Sabaody e, successivamente, a Marineford.

La crescita dei protagonisti è chiara, ma ammettere di essere di ben cento volte più forti, lo stesso numero citato da Shaggy per descrivere la potenza di Silvers Rayleigh prima del salto temporale. Questo vorrebbe dire che Luffy e compagni sono arrivati ad un livello di potenza paragonabile a quello del re oscuro, vicecapitano di quella che fu la ciurma dei pirati di Gol D. Roger. Un’esagerazione, forse, ma sicuramente lo scontro tra Luffy e Kizaru avrà pesanti conseguenze in vista del gran finale.

Prima di salutarci, vi lasciamo alle congetture riguardanti il ruolo dei giganti nella saga finale di ONE PIECE, e alle ipotesi su quanto vedremo nel capitolo 1092 della serie, in arrivo domenica 17 settembre su MangaPlus.