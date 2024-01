ONE PIECE 1091 mostra il Gear 6th? Rufy Super Saiyan God diventa un meme!

Con l'attivazione del Gear 5th, ONE PIECE ha conquistato il 2023. Eppure, TOEI Animation sembra essersi già spinto oltre quel potere il cui unico limite è la libertà dell'utilizzatore. In soli tre episodi del nuovo ciclo, Rufy sembra aver già ottenuto un power-up! In ONE PIECE 1091 è stato mostrato il Gear 6th?

L'impatto che Egghead ha avuto nell'anime di ONE PIECE è stato devastante. Con un repentino cambio di stile d'animazione e un passo più lento, questa nuova saga ha conquistato tutti. L'arco narrativo è appena cominciato, ma ha già saputo emozionare e divertire, proprio come i vecchi tempi. Se in ONE PIECE 1090 abbiamo visto il finto Gear 5, il successivo episodio rilancia la posta in gioco.

Sta facendo il giro della rete un frame dell'episodio 1091 di ONE PIECE in cui vediamo una particolarissima, inedita trasformazione di Rufy. Si tratta del Gear 6th? Ebbene no, ma partiamo con le spiegazioni.

Giunti sull'Isola del Futuro, Rufy, Chopper e Bonney – con Jinbe che fa loro da balia – scoprono l'altissima tecnologia del laboratorio di Vegapunk. Rufy è prima vittima di un dragone ologramma, e poi successivamente il trio di scapestrati si lascia trarre in inganno da un ologramma di un golosissimo dolce. Il non poter degustare una tale prelibatezza fa andare il capitano dei Mugiwara su tutte le fiamme. È in questo modo che Rufy attiva il Gear 6th, ossia una versione del Gear 5th in cui i colori non passano a una tonalità total white. Rufy viene circondato dalle nuvole del Risveglio, ma mantiene i suoi colori naturali. A dire il vero, il suo corpo e i suoi capelli divengono rossi dalla rabbia!

Oltre che suscitare l'ilarità del pubblico, questo Gear 6th di Rufy ha ricordato da vicino il Super Saiyan God di Dragon Ball Super. Alcuni lo hanno chiamato Rufy Super Saiyan God, ma a dire il vero questa particolare forma di Rufy a noi ricorda altro. Non pensiate sia terribilmente uguale all'apertura dell'Ottava Porta del Maestro Gai in Naruto Shippuden?