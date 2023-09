ONE PIECE 1091: un grande rematch sull'isola di Egghead

La prima tappa dei Mugiwara nella saga finale di ONE PIECE si è rivelata molto interessante. L’isola di Egghead nasconde verità sull’oscuro passato del mondo, diventata una delle materie di studio del geniale Dr. Vegapunk, ora minacciato dalla stessa Marina per cui lavorava, e ormai decisa ad intervenire.

Dopo l’incredibile durata dell’arco di Wano, che ha impegnato i lettori per più di quattro anni, Eiichiro Oda ha deciso di velocizzare il ritmo narrativo con nuovi scontri dalla grande rilevanza, come il rematch anticipato nelle ultime pagine del capitolo 1091, disponibile sul sito e sull’app MangaPlus. In quelle tavole l’autore non solo presenta ai lettori l’imminente battaglia tra Roronoa Zoro e Rob Lucci, capo dell’unità CP0, ma anche il confronto tra un’Ammiraglio e un Imperatore.

Sono trascorsi due anni da quando Kizaru ha colpito Zoro e minacciato il resto della ciurma all’arcipelago Sabaody, occasione in cui venne fermato da Silvers Rayleigh, e dalla guerra di Marineford dove Luffy dovette vedersela con l’Ammiraglio, venendo facilmente sovrastato. Ora spetta al capitano dei Mugiwara prendersi la rivincita, come dimostra attaccando Kizaru con un calcio.

Kizaru resta uno dei migliori uomini della Marina, ma il protagonista ha degli assi nella manica che prima del salto temporale non aveva. Una maggiore padronanza dell’Ambizione, unita alle nuove forme del Gear Fourth e, soprattutto, del Gear Fifth potrebbero consegnare a Luffy una vittoria straordinaria, e aumentare la sua pericolosità agli occhi della Marina, che già lo considera uno dei peggiori pirati del Nuovo Mondo avendo messo sulla sua testa una taglia di 3 miliardi di berry.

Come credete che si svilupperà lo scontro? Luffy riuscirà a sovrastare la forza e l’abilità di Kizaru? Fatecelo sapere nei commenti. In conclusione, vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1092 di ONE PIECE.