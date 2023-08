ONE PIECE 1091, il riassunto completo del capitolo: la nuova battaglia dei Mugiwara

Manca ancora qualche giorno alla pubblicazione ufficiale su MangaPlus, prevista per il giorno 3 settembre 2023, ma il leaker Redon ha già anticipato cosa accadrà in ONE PIECE 1091 attraverso il riassunto completo del capitolo. Comincia una nuova battaglia tra Mugiwara e Marina.

Come già vi avevamo segnalato negli spoiler di ONE PIECE 1091, il capitolo si aprirà con una pagina a colori in cui la Ciurma di Cappello di Paglia si ciba con della pizza preparata da Sanji e Jinbe.

Nelle prime pagine i mostri marini nelle acque di Egghead attaccheranno i Marine, affondando alcune delle corazzate. A questi, risponderanno i Vice Ammiragli. L'attenzione si sposterà poi sul combattimento tra Sentomaru e Kizaru, con l'Ammiraglio che chiederà il motivo per il quale il vecchio alleato si sia schierato dalla parte dei pirati. Sentomaru risponderà che è disposto a tutto pur di salvare Vegapunk. Questo porterà a un flashback che racconta il primo incontro tra Sentomaru, Vegapunk e Kizaru raccontato nelle SBS di ONE PIECE Vol. 106.

Tornati al presente, dopo aver scoperto che Sentomaru è stato addestrato proprio da Kizaru, l'Ammiraglio mette fine allo scontro. Borsalino utilizzerà dunque il comando in possesso di Sentomaru per controllare i Pacifista, che si rivolteranno contro le bestie marine.

Il capitolo si sposterà poi sui Mugiwara. Il Vegaforce-01 porta la Sunny dall'altra parte dell'isola, ma nel frattempo Rob Lucci tenta di assassinare Vegapunk. Stussy riuscirà a proteggerlo, mentre Sanji imprigionerà Kaku in una delle bolle che già contenevano i Seraphim. Zoro attaccherà poi Lucci ed entrambi voleranno all'esterno del laboratorio. L'ultima pagina mostra Kizaru avvicinarsi al Vegaforce-01, ma Rufy lo intercetterà. Il capitolo si conclude con Luffy che afferma all'Ammiraglio che lui e il suo equipaggio sono 100 volte più forti di due anni prima. La prossima settimana ONE PIECE sarà in pausa.