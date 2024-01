ONE PIECE 1091, trailer e uscita: comincia l'avventura sull'Isola del Futuro

La partenza dell'arco narrativo di Egghead nell'anime è stata a dir poco fenomenale. ONE PIECE 1089 si è rivelato essere l'episodio migliore dell'intero anime, ma la corsa è appena cominciata. Che cosa accadrà ora che i Mugiwara sono arrivati sull'Isola del Futuro? Scopriamo il trailer e l'uscita di ONE PIECE 1091.

Egghead non sta facendo rimpiangere Wano, saga con cui TOEI Animation aveva spinto il pedale dell'acceleratore. Sebbene Egghead sia visivamente molto diversa in ONE PIECE, l'anime risulta essere più pulito, colorato e apprezzato dagli spettatori. Questo nuovo arco di ONE PIECE ha anche introdotto delle nuove sigle, le quali hanno già fatto segnare dei record. È però tempo di andare avanti con la storia.

La Saga dell'Isola del Futuro è cominciata mostrandoci la distruzione e la cancellazione dalla storia del Regno di Lulusia, l'incontro tra i pirati di Cappello di Paglia e Jewelry Bonney – che si rivelerà una dei grandi protagonisti di questa parte della storia – e la presentazione di Vegapunk. Nel mentre, al QG G-14 della Marina i membri della SWORD hanno implorato i loro superiori di salvare Koby dalle grinfie di Barbanera.

In ONE PIECE 1091 scopriremo le Stelle di Vegapunk, che porteranno i Mugiwara ad approdare sul Laboratorio di Vegapunk. I primi a scoprire le altissime tecnologie presenti sull'Isola del Futuro saranno Rufy, Bonney, Chopper e Jinbe! ONE PIECE 1091 uscirà il 21 gennaio 2024 in simulcast streaming su Crunchyroll e ANiME Generations. ONE PIECE – Egghead arriva anche su Netflix.