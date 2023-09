ONE PIECE 1091: Zoro si prepara ad affrontare un grande nemico della ciurma

La prima saga del lungo arco narrativo finale di ONE PIECE ha condotto i Mugiwara sull’isola di Egghead, dove hanno potuto incontrare il geniale scienziato Vegapunk prima di scontrarsi con importanti agenti del Governo, e persino Ammiragli della Marina. L’isola è ormai invasa dalle lotte, e presto anche Zoro dovrà vedersela con un degno avversario.

Da quando gli agenti del CP0, unità d’élite al servizio del Governo Mondiale che segue le direttive degli Astri di Saggezza, sono apparsi ad Egghead la ciurma di Luffy si è trovata di fronte ad un susseguirsi di eventi spiacevoli. Tuttavia, come abbiamo ormai imparato a conoscerli, i protagonisti non si sono minimamente tirati indietro. Dopotutto i Mugiwara hanno dato prova di essere in grado di respingere anche incredibili minacce col raid ad Onigashima, e ora, dopo anni, Rob Lucci è tornato pronto a scatenarsi sul campo di battaglia, ma stavolta non contro Luffy.

Infatti, come anticipato dalle tavole del capitolo 1091, Luffy dovrà fronteggiare l’Ammiraglio Kizaru, uno dei migliori membri della Marina, mentre sarà Zoro a fronteggiare Lucci. In passato Rob Lucci ha rappresentato una delle peggiori minacce per la ciurma, vista la sua missione che coinvolge direttamente Nico Robin, e durante gli eventi di Water Seven si è dimostrato un nemico formidabile, costringendo Luffy a dover fare affidamento sul Gear Second per sconfiggerlo.

Ancora una volta quindi Zoro sarà protagonista di uno scontro epocale, e avrà l’opportunità di dimostrare quanto sia effettivamente migliorato dopo gli eventi di Wano. Voi cosa vi aspettate dallo scontro? Credete che Zoro farà sfoggio di una nuova tecnica o dimostrerà di aver padroneggiato appieno la peculiare spada Enma? Ditecelo nei commenti.

Per finire, ecco un confronto tra gli eroi dei Big Three di Shonen Jump, e vi lasciamo ad uno splendido cosplay di Nico Robin in versione Miss All-Sunday.