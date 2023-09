ONE PIECE 1092: Akainu e Kizaru di nuovo all'opera

ONE PIECE continua a crescere e lo fa capitolo dopo capitolo. Il manga di Eiichiro Oda continua a stupire con nuovi risvolti, che stavolta spaziano in tutto il mondo. Infatti, c'è un grande rematch a Egghead.

Il capitolo 1092 di ONE PIECE si intitola "L'incidente con il tiranno Kuma nella Terra Santa" e parte proprio con lui, Kuma Bartholomew che, dopo diversi tentativi, era riuscito ad arrivare a Mary Geoise. Un giorno prima degli eventi presenti su Egghead, il tiranno ha scalato la Red Line ed è stato intrappolato da alcune guardie che difendono i Draghi Celesti. Tuttavia, con un Ursus Shock, se ne sbarazza, facendo molti danni all'area circostante. Kuma sembra libero e tutti si stanno preoccupando, quando Akainu appare di fronte a lui e inizia ad affrontarlo. L'ammiraglio usa l'Hell Hound per trapassargli parte della testa, ma Kuma inizia a scappare. Dopo aver ricevuto una ferita alla gamba, vola via. Akainu viene pesantemente rimproverato dai Draghi Celesti, ma inizia a ricordare Bonney e un discorso con lei.

A Egghead, le bestie meccaniche che proteggono l'isola sono state quasi tutte sconfitte dalla rivolta dei Pacifista, ora controllati dai marine. I soldati sono approdati sull'isola, nello strato inferiore dove ci sono tutte le industrie, ma è in alto che si sta tenendo la vera battaglia. Rufy Gear Fourth Snakeman sta affrontando Kizaru, ma l'ammiraglio coglie di sorpresa il pirata: con un attacco rapido e potente, lo colpisce in pieno e lo manda a fracassarsi prima contro il Vegaforce-01, distruggendolo, e poi contro la barriera, cosa che causa una forte esplosione. Il robot è distrutto e tutti cadono, con Bonney che si ritrova Kizaru alle spalle, e viene anch'ella colpita e spedita verso la barriera. Franky prova ad attaccare l'ammiraglio, ma questo scompare.

Nel laboratorio, Vegapunk esulta perché è appena riuscito a superare il codice di York. I festeggiamenti durano poco, perché Kizaru è di fronte a lui, pronto a ucciderlo. All'improvviso però, Rufy gigante in Gear Fifth afferra l'ammiraglio. Il tamburo della libertà ricomincia a suonare, risvegliando anche il robot antico nelle fondamenta. Quale sarà l'utilità di questo gigantesco soldato nei futuri capitoli di ONE PIECE?