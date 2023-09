ONE PIECE 1092: gli Ammiragli della Marina all'attacco

La Saga dell'Isola del Futuro è entrata ufficialmente nel suo climax. Gli scontri sono cominciati in ONE PIECE capitolo 1092, che vede il Capitano dei Mugiwara reclamare vendetta nei confronti di uno degli Ammiragli della Marina. Prima, però, Eiichiro Oda si allontana da Egghead per riportare i lettori a Mary Geoise.

Il capitolo 1092 di ONE PIECE comincia con un visibilmente ferito Kuma reduce da una lunga scalata che lo ha portato alla Terra Santa. Di fronte all'ex Rivoluzionario si para il Grand'Ammiraglio Akainu, che intransigente passa all'attacco. Inspiegabilmente e senza proferire parola, Kuma fugge via sfruttando i suoi poteri, ma non prima che Sakazuki riesca a tagliargli una gamba.

A quel punto ONE PIECE 1092 fa ritorno a Egghead, dove assistiamo allo scontro tra l'Ammiraglio Kizaru e Rufy, trasformato in Gear 4th Snakeman. Lo scontro sembra essere alla pari, ma con uno dei suoi attacchi alla velocità della luce Borsalino riesce ad allontanare Cappello di Paglia. Il soldato della Marina si reca dunque indisturbato da Vegapunk.

Prima che possa compiere gli ordini ricevuti, Borsalino affronta anche Bonney, messa facilmente fuori gioco. Giunto alla sala controllo, tuttavia, Kizaru viene fermato da Rufy, questa volta trasfromato in Gear 5th. Un gigantesco Rufy Gear 5 blocca Kizaru nella sua presa, ma qualcosa si smuove. I tamburi della liberazione hanno risvegliato l'antico robot di Egghead. La storia proseguirà a breve con l'uscita di ONE PIECE 1093.