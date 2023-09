ONE PIECE 1092: cosa significa QUEL risveglio alla fine del capitolo? Le ipotesi

ONE PIECE è un manga ricco di segreti, con ogni capitolo che porta a formulare diverse teorie. E adesso, con l'arrivo a Egghead, i protagonisti si sono trovati davanti tanti misteri da svelare ma anche qualche risposta. E un'altra potrebbe impegnare il robot gigante nascosto nei meandri dell'isola del futuro.

La data di uscita di ONE PIECE 1093 si avvicina e con essa si avvicina anche il ritorno di Rufy e compagni. Al momento, c'è Zoro che sta affrontando Rob Lucci, tuttavia ad attirare principalmente l'attenzione è la presenza di Kizaru nel laboratorio. L'ammiraglio è arrivato davanti a Vegapunk senza troppi problemi, tuttavia Rufy l'ha afferrato e bloccato, impedendogli di portare a termine il proprio omicidio. Tuttavia, è un'altra la cosa che fa alzare l'hype: al battito del tamburo della libertà, si risveglia il robot gigantesco nascosto nelle profondità di Egghead.

Cosa significa il risveglio del robot antico? Questa creatura di metallo creata secoli fa sembrava essere priva di vita e di energie. Sembra però, invece, che sia stata programmata per risparmiarsi e riattivarsi all'arrivo di un nuovo segnale, che potrebbe essere proprio il Gear Fifth e il particolare suono che crea. È probabile che il robot abbia ben poca energia e che non possa aiutare troppo i protagonisti, tuttavia il suo debutto sarà dirompente.

Innanzitutto, l'azione del robot sarà fondamentale per tenere a bada le forze della marina, che ora hanno guadagnato anche l'aiuto dei pacifista. Un robot di quella stazza sembra infermabile, a meno di mettere in campo alcuni dei pezzi grossi, che tuttavia sono già impegnati. Questo poi aprirà a diversi scenari sul secolo vuoto e sulle sue tecnologie: vedere le sue armi in azione, ma soprattutto a cosa obbedisce, aiuterà a capire - anche se a larghe linee - qual era il vero stato di quel regno antico cancellato dalla storia. E sicuramente Vegapunk si farà due domande sul metodo di attivazione, immaginando che il potere di Rufy abbia qualche effetto particolare sul mondo di ONE PIECE.

In sostanza, il risveglio del robot gigante in ONE PIECE 1092 potrebbe avere conseguenze più grandi di quanto previsto. Purtroppo però sembra che ci sarà una pausa dopo ONE PIECE 1093, quindi non è detto che l'arrivo del robot gigantesco verrà subito ammirato dai lettori del manga.