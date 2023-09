ONE PIECE 1092, data di uscita e teorie: due grandi duelli in arrivo

Le taglie dei mugiwara sono cresciute a dismisura dopo la saga di Wano. La sconfitta di due imperatori ha portato a riconoscere a livello mondiale la pericolosità della ciurma di Rufy, che ora è arrivata a Egghead per una nuova saga che sta entrando nel vivo. ONE PIECE diventa ancora più scoppiettante con dei duelli sconvolgenti.

Il capitolo 1091 di ONE PIECE ha infatti portato allo scoperto Rob Lucci, con l'assassino del CP0 che ha atteso il momento giusto per attaccare il dottor Vegapunk. Il suo omicidio è rimasto incompiuto grazie all'intervento di Stussy, che ha ricevuto il colpo in prima persona, frapponendosi tra la preda e il suo bersaglio. All'esterno, invece, i mugiwara stavano portando in salvo la propria nave, quando Kizaru ha superato le barriere di protezione del Labophase.

E così in ONE PIECE 1092 ci saranno Rob Lucci VS Zoro e Rufy VS Kizaru. Due scontri di altissimo livello che saranno destinati a far tremare l'intera isola. Eiichiro Oda, dopo questa settimana di pausa, sicuramente si concentrerà molto sull'azione, ma non senza dare una panoramica anche su altre situazioni. Infatti, l'assalto della marina continua, con i Pacifista che ora sono passati dalla parte dei marine e quindi hanno rimpolpato ancora di più le forze avversarie, snellendo invece le difese dei protagonisti, che possono contare solo su poche bestie marine meccaniche. Comunque andrà, ONE PIECE 1092 sarà un capitolo ricco di eventi ed esaltante.

ONE PIECE 1092 arriverà su Manga Plus domenica 17 settembre 2023 alle ore 17:00 in inglese e in altre lingue.