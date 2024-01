ONE PIECE 1092, il pianto disperato di Jewelry Bonney: chi è suo padre?

Dopo una avvio a dir poco stellare - che ci ha portati ad assistere il miglior episodio di ONE PIECE - la Saga dell'Isola del Futuro entra nel vivo della sua storia. L'episodio 1092 di ONE PIECE rivela un legame importante per Jewelry Bonney, ma lontani da Egghead comincia una battaglia importante.

Lo stile di Egghead sta cambiando l'anime di ONE PIECE, che presto racconterà una delle storie più emozionanti dell'intera opera. ONE PIECE 1092 comincia però con un pericolo incombente. Sull'Isola del Futuro sono in arrivo gli agenti del CP0, Lucci, Kaku e Stussy. Questo trio, in rotta verso Egghead, svelano la verità sul dottor Vegapunk. L'essere più intelligente al mondo ha scisso il suo genio in sei Satelliti, di cui due abbiamo già visto in compagnia dei Mugiwara. Al fianco del CP0, tuttavia, c'è una figura inquietante, una sorta di piccolo Kuma con delle ali nere sulla schiena.

La scena torna poi sul laboratorio di Vegapunk, dove Rufy, Chopper, Jinbe e Bonney indossano nuovi abiti e continuano a scoprire le meraviglie di Egghead. All'improvviso, tuttavia, giunge il momento di pagare il conto. È un Pacifista a reclamare i tributi, ma mentre Rufy parte all'attacco, Bonney implora di non fare del male al nemico. Bartholomew Kuma è il padre di Bonney. Quando Bonney faceva riferimento al papà tramutato in un robot, dunque, parlava proprio di Kuma. È questo il motivo per cui si trova a Egghead e per cui intende incontrare Vegapunk?

Altrove nel Nuovo Mondo, due navi pirati incrociano le loro rotte. Si tratta delle ciurme di Barbanera e di Trafalgar Law. Lo scontro è inevitabile, ma il dottore della morte riuscirà a fermare un altro Yonko dopo Big Mom? Non lo scopriremo presto, poiché settimana prossima ONE PIECE sarà in pausa. Il 4 febbraio 2024 verrà trasmesso uno speciale riassuntivo proprio sul capitano dei Pirati Heart.