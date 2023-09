ONE PIECE 1092, ecco i primi spoiler: la furia degli ammiragli della marina

La marina sta per lanciare uno dei suoi attacchi più devastanti. Egghead è diventato un campo di battaglia, con l'isola del futuro presa di mira dal Governo Mondiale a causa di tutti i segreti scovati da Vegapunk, che ha indagato sul secolo vuoto. E così inizia un'altra guerra in ONE PIECE.

Rufy vuole vendicarsi della sconfitta all'arcipelago Sabaody, affrontando Kizaru che è penetrato a Egghead. Anche altrove però ci sono movimenti, preannunciando un capitolo adrenalinico. Un leaker aveva dato il suo parere su ONE PIECE 1092, annunciando che la marina si sarebbe mossa e che sarebbe stata centrale in questo capitolo. Tutto viene confermato dagli spoiler di ONE PIECE 1092, che mettono al centro due pezzi grossi in due ambientazioni diverse.

Il capitolo 1092 di ONE PIECE si intitola "La furia del tiranno nell'incidente di Mary Geoise". Kuma Bartholomew è ancora alla base della Red Line, ma riesce a scalarla e arriva nella Terra Santa dei Draghi Celesti. Lì però non è solo: c'è infatti Akainu. Il grandammiraglio della marina inizia a combattere con lui per fermarlo.

La scena poi si sposta a Egghead. Si riprende dal finale del capitolo 1091, quando Rufy ha attaccato Kizaru. Adesso, l'imperatore e l'ammiraglio si scontrano frontalmente. C'è infatti Rufy in Gear Fourth versione Snakeman VS Kizaru. L'ammiraglio dà un calcio potente a Rufy e lo respinge. Alla fine del capitolo 1092 di ONE PIECE, Rufy si trasforma e attiva il Gear Fifth. Iniziano a suonare i tamburi della liberazione e, proprio in quel momento, gli occhi del vecchio gigantesco robot si illuminano, con il marchingegno che sembra attivarsi spontaneamente.