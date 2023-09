ONE PIECE 1092, spoiler e immagini: pirati contro ammiragli

C'è grande attesa per gli attacchi della marina nel nuovo capitolo del manga di Eiichiro Oda. I primi spoiler di ONE PIECE 1092 trapelati in rete non lasciano spazio a dubbi, si tratta di un capitolo ricco di azione. E non c'è più solo la battaglia di Egghead.

Gli spoiler di ONE PIECE 1092 con immagini proseguono sulla falsariga dei precedenti, raccontando dell'arrivo di Kizaru, ma non solo. Il capitolo 1092 di ONE PIECE parte con una copertina dedicata a Jinbe che nuota in mare, ma il succo parte dalla seconda pagina: Kuma Bartholomew è riuscito ad arrivare a Mary Geoise. Il tiranno è stato intrappolato e sembra in difficoltà, ma utilizza il suo potere per un Ursus Shock, che sbalza via tutti. Liberato, dinanzi a sé ha una sorta di cratere, ma c'è qualcuno che si erge davanti a lui. Akainu è a Mary Geoise e affronta Kuma. Il grandammiraglio è in vantaggio, polverizzando parte del volto di Kuma, mentre poi lo attacca da dietro colpendolo a una gamba. Tuttavia, il tiranno riesce a fuggire con il suo potere. Un Drago Celeste si arrabbia con Akainu per aver fatto scappare Kuma, oltre per il fatto che le riserve di cibo sono ridottissime. C'è poi un flashback risalente a due anni prima, al momento in cui Akainu catturò Bonney, e le confermò che il padre era disposto ad alcune modifiche al suo corpo.

Si va poi a Egghead, dove c'è Rufy VS Kizaru. Rufy è trasformato in Gear Fourth versione Snakeman e sta attaccando l'ammiraglio. Tuttavia, quest'ultimo ha altri piani: sfruttando il suo particolare corpo, si allontana dallo scontro e arriva fuori dal Labophase, attivando poi un attacco che trafigge e distrugge il gigantesco robot che stava trasportando la Thousand Sunny. La ciurma cade e Kizaru si trova faccia a faccia con Bonney, che tenta di scappare ma viene colpita, infrangendosi contro la barriera di Egghead. Kizaru si teletrasporta poi nel laboratorio, di fronte a Vegapunk, ed è pronto a ucciderlo, ma dal tetto arriva Rufy in Gear Fifth che afferra Kizaru.

L'ultima vignetta di ONE PIECE 1092 è però dedicata al tamburo della libertà che, battendo, risveglia il gigantesco robot delle rovine.