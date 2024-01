ONE PIECE 1092, trailer e uscita: l'urlo in cerca d'aiuto di Bonney

L'esordio di Egghead nell'anime di ONE PIECE è stato fenomenale. Nonostante un drastico cambio rispetto a Wano, evidenziato da un minutaggio effettivo minore, ma soprattutto da animazioni più morbide e colorate, la Saga dell'Isola del Futuro è un successo. La storia deve proseguire, ma cosa succederà in ONE PIECE 1092?

Il mare in tempesta ha separato i Mugiwara. Rufy si trova al fianco di Chopper e Jinbe, oltre che di Jewelry Bonney, salvata da proprio da Cappello di Paglia. Questo quartetto si trova già sull'isola del Futuro, dove ad attenderli c'è un agglomerato di alta tecnologia. Il resto della ciurma si trova invece ancora sulla Thousand Sunny, preda di un gigantesco robot. Franky, Robin e gli altri hanno conosciuto Vegapunk, il geniale scienziato famoso in tutto il Nuovo Mondo.

In ONE PIECE 1091 abbiamo scoperto che la ragazza che si è presentata con il nome di Vegapunk è in realtà un suo Satellite, il Punk-02. Stella, il Vegapunk originale, ha scisso il suo genio in sei cloni distinti e sincronizzati tra loro.

Vegapunk è uno scienziato del Governo Mondiale e il Punk-02 Lilith non sembra avere alcuna intenzione di salvare i Mugiwara dalle acque gelide di Egghead. Nel mentre, il gruppetto guidato da Rufy scopre l'altissima tecnologia del Laboratorio di Egghead e fa la conoscenza del Punk Atlas.

Nell'episodio 1092 di ONE PIECE la situazione precipiterà. Il CP0 sta facendo rotta verso Egghead con l'intenzione di eliminare il Dottor Vegapunk e tutti i suoi satelliti. Al fianco di Lucci, Kaku e Stussy si trova però un piccolo Kuma con delle ali sulla schiena. Scopriremo, inoltre, maggiori dettagli sulla storia di Bonney. Di cosa si tratterà mai? ONE PIECE – Egghead è in streaming su varie piattaforme. L'uscita dell'episodio 1092 di ONE PIECE è prevista per il 28 gennaio 2024 su Crunchyroll, ANiME Generations e Netflix.