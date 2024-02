ONE PIECE 1093, l'anime crea confusione sull'Haki di Barbanera: di che natura è?

Marshall D. Teach, Barbanera, è uno dei pirati più potenti e misteriosi dell’universo di ONE PIECE, dato che fino ad ora è l’unico personaggio possedere i poteri derivanti da due frutti del diavolo differenti. Non è ancora chiaro, però, se Teach possa usare l’Ambizione del Re Conquistatore, anche se l’anime ha fatto emergere molte polemiche.

Da qui in avanti attenzione a possibili spoiler sugli ultimi episodi di ONE PIECE.

In qualità di Imperatore, titolo con cui la Marina Militare e il Governo Mondiale riconoscono i pirati più pericolosi e seguiti del Nuovo Mondo, Barbanera può vantare moltissime tecniche a suo favore, più o meno devastanti, e, nel suo caso, in grado di annichilire qualsiasi avversario grazie al frutto Dark Dark e, soprattutto, al frutto Gura Gura, rubato da Barbabianca alla fine della guerra di Marineford.

Finora, però, Teach non ha mai mostrato di possedere l’ambizione del re conquistatore, il tipo di haki più raro e potente dell’universo ideato da Oda. Tuttavia, diverse sequenze dell’episodio 1093 dell’anime, sembrano aver rivelato che, in realtà, anche Barbanera può attingere a quella particolare tecnica. Come si nota nella preview della puntata, riportata in fondo alla pagina, gli effetti e l’aura rappresentati attorno alla sua mano destra dell’Imperatore hanno causato molti dubbi negli spettatori, provocando polemiche sui social.

Sono stati molti i messaggi di critiche rivolti a Toei Animation e agli autori dell’anime, che hanno deciso di donare l’ambizione del re conquistare anche a Barbanera. Se solo alcuni degli spettatori hanno ipotizzato che sia un modo per aggiungere profondità e mistero al personaggio, la maggior parte del pubblico è rimasta delusa dall’insensata decisione da parte dello studio d’animazione, che rischia solo di creare confusione sulle effettive capacità di Barbanera.

Vi lasciamo ad un approfondimento sui poteri di Trafalgar D. Law, contro cui Barbanera è attualmente impegnato. Voi cosa ne pensate della questione riguardante l’haki di Barbanera? Avete visto l’episodio 1093 di ONE PIECE? Fatecelo sapere nei commenti.