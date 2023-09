ONE PIECE 1093: una grande battaglia al laboratorio di Egghead

Ormai non c'è più spazio per la diplomazia, col Governo Mondiale sul piede di guerra e deciso a sotterrare a ogni costo la verità sul secolo vuoto. Così, una grande forza della marina composta da decine di migliaia di soldati, di vice ammiragli, ammiragli e membri del CP0, più uno dei Cinque Astri, ha dato il via a un grande assalto in ONE PIECE.

ONE PIECE 1093 si apre con Rufy VS Kizaru, scontro che dà anche il titolo al capitolo. Il protagonista afferra l'ammiraglio e inizia a farlo roteare con il pugno gigantesco, e poi lo lancia via, oltre la barriera di Egghead. Rufy si diverte, mentre Vegapunk vede che Bonney sta combattendo contro i marine nel livello sottostante e decide di andarla a salvare. A lui si aggiunge anche Atlas, che vuole sovrascrivere i comandi dati ai Pacifista che altrimenti li distruggerebbero appena usciti dalla barriera con la Thousand Sunny. Sanji vuole unirsi al duo per andare a salvare Bonney.

Intanto, è stato Sentomaru ad aver salvato Bonney dalla caduta, con quest'ultima che poi ha attaccato alcuni marine e si è poi nascosta. Si ritorna sul livello superiore per Rob Lucci VS Roronoa Zoro, con il primo deciso a togliere di mezzo quantomeno il numero due della ciurma. Kizaru intanto ritorna con il suo Yasakani no Magatama e si divide in tante particelle di luce, che poi creano un'infinità di cloni luminosi. Rufy li elimina tutti, ma il vero corpo di Kizaru sta attaccando Usopp nel laboratorio. Dopo essersi accorto della fuga di Vegapunk nel Vega Tank, prova ad attaccarlo, ma Rufy ingoia il raggio e permette allo scienziato di raggiungere il fondo. Atlas così dà un nuovo comando ai Pacifista, mentre Saturn sta attendendo nella sua cabina. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.