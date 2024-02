ONE PIECE 1093 è una bomba: per i fan è tra i migliori episodi di sempre dell'anime

Alla soglia del suo 25° anniversario, per l'anime di ONE PIECE è un momento d'oro. Puntata dopo puntata, la serie di TOEI Animation sta dando spettacolo, facendo persino sorgere dubbi sull'effettiva utilità del remake THE ONE PIECE e della scelta di passare il testimone a WIT Studio.

ONE PIECE ha conquistato il 2023 con la Saga di Wano e il suo finale travolgente, ma l'inizio del nuovo anno e dell'arco narrativo di Egghead non è assolutamente da meno. Dopo l'esplosivo debutto di Egghead con ONE PIECE 1089 – ancora tra gli episodi con una valutazione più alta di sempre -, quest'avventura continua a convincere con animazioni da urlo e una storia avvincente.

Per ONE PIECE 1093 TOEI aveva promesso un episodio da favola e così è stato. In ONE PIECE 1093 abbiamo vissuto l'epica battaglia tra le ciurme di Law e Barbanera, oltre che un preziosissimo flashback sul rapimento di Pudding. Questi scontri, che vantano animazioni a dir poco clamorose, hanno convinto il pubblico. Al momento attuale, su IMDB ONE PIECE 1093 ha una valutazione di 9,6 punti, un rating che gli permettere di entrare nella top 10 degli episodi migliori di sempre a pari merito con diverse altre puntate. Ma se già questo episodio ha convinto, TOEI pare abbia già rilanciato la posta in gioco. Con ONE PIECE 1100 assisteremo a uno spettacolo forse ancor più incantevole!