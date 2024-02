One Piece 1093: continua la battaglia tra le ciurme di Law e Barbanera

L'episodio 1093 di One Piece, intitolato Chi vince prende tutto! Law contro Barbanera!, ha fatto luce su uno scontro epico tra le ciurme di Law e Barbanera. Lo stile di animazione ha reso le sequenze d'azione ancora più coinvolgenti, soprattutto nel rappresentare il caos provocato dalle abilità dei personaggi coinvolti.

Nell'episodio 1092 di One Piece, sono emerse alcune importanti rivelazioni sulla misteriosa connessione tra Bonney e Kuma. L'ultima puntata si è aperta invece con la ciurma che riprendono l'attacco nel Nuovo Mondo, mettendo a dura prova i pirati Heart. Tuttavia, Trafalgar Law suggerisce alla sua ciurma di dirigersi verso terra per evitare ulteriori danni alla nave. Una sorpresa attende il gruppo quando si rendono conto che Law e altri membri dell'equipaggio sono stati contagiati da una strana malattia che li trasforma in donne.

È presto chiaro che questa trasformazione è collegata ai poteri dei Frutti del Diavolo, per cui Law utilizza il suo Haki per riportare alla normalità sé stesso e il suo equipaggio. Nel frattempo, la ciurma di Barbanera si avvicina ai Pirati Heart sfruttando il teletrasporto di Van Ooger e Burgess solleva una montagna per attaccarli. La lotta tra queste due fazioni è appena iniziata.

La battaglia è intensa, con Barbanera che mostra la devastante abilità del frutto del diavolo Gura Gura, capace di provocare vibrazioni e terremoti, mentre Law che cerca di contrastarlo. Nel frattempo, i Pirati Heart cercano di sfruttare la debolezza che possiede la ciurma nemica nei confronti del mare. Intanto, Charlotte Pudding, prigioniera a bordo della nave della ciurma di Barbanera, rivela alcuni dettagli sul coinvolgimento di Kuzan in One Piece.