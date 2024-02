ONE PIECE 1093, a cosa è dovuto il sorprendente cambiamento di Law?

Domenica 11 febbraio è uscito l'episodio 1093 di One Piece che ha continuato a mostrare la battaglia tra le ciurme di Law e Barbanera. In questa puntata, però, c'è stato un grande cambiamento in Trafalgar Law che ha sorpreso la fanbase. Di che si tratta? Lo scopriamo negli spoiler che seguono!

Dopo Wano, abbiamo visto la ciurma di Barbanera alla ricerca di Frutti del Diavolo più potenti per diventare più forti.

Mentre Rufy e compagni sono finiti nel laboratorio di Vegapunk su Egghead, Law è impegnato in uno scontro con Barbanera e la situazione si è fatta drammatica a causa del potere di Doc Q.

Infatti, il pirata della ciurma di Barbanera ha mangiato il frutto Sick-Sick che trasmette diverse malattie agli avversari e una di queste sembra essere quella dello scambio di genere, che ha colpito i Pirati Heart.

Quindi, nell'episodio 1093, vediamo Law e compagni trasformarsi clamorosamente in donne, ma il problema più grande è che anche la loro potenza è cambiata, dimezzandosi. Per fortuna, Law ha imparato, durante la saga di Wano, che il modo per superare l'abilità di un Frutto del Diavolo è l'utilizzo dell'Haki.

Canalizzando l'Haki sul proprio corpo, Law riesce per fortuna a "risolvere" il problema della perdita di potenza, compensando in qualche modo alle proprie mancanze. Ciò che resta da fare è affrontare Barbanera e i fan sono in fibrillazione nell'attesa di scoprire se Law riuscirà a sconfiggere un altro temibile avversario o se sarà costretto a dichiarare la resa.

Trafalgar Law ha qualche speranza di vincere contro Barbanera o dovrà capitolare molto presto? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti!