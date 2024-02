ONE PIECE 1093, cresce l'attesa: le animazioni saranno brutali!

La scorsa settimana, gli spettatori di One Piece hanno assistito a una sorprendente interruzione nella trama della Saga di Egghead, programmata per l'episodio 1093. Invece di continuare la narrazione, il pubblico ha assistito a un episodio speciale dedicato alla vita di Trafalgar D. Law. Ma come mai questa scelta?

Le ragioni dietro questa interruzione sono due: innanzitutto, lo speciale serve a mantenere viva l'attenzione sulla figura del Chirurgo della Morte, che sarà il fulcro dell'episodio 1093. E in secondo luogo, e forse più significativamente, la Toei Animation ha avvertito la necessità di avere più tempo per preparare l'animazione necessaria per il suddetto capitolo.

L'episodio 1093 di One Piece promette di essere straordinario, dato che vedrà uno scontro di proporzioni epiche tra Law e Barbanera e un'eccellente cura nei dettagli. La Toei Animation mira a regalarci una battaglia che possa distinguersi per la sua animazione, per cui ha assemblato un team di prim'ordine.

Un nome che spicca tra questi è Vincent Chansard, rinomato animatore freelance nel mondo degli anime. Quest'ultimo è noto per il suo straordinario talento nel rendere incredibili anche i brevi frammenti di animazione che gli vengono assegnati. Quest'artista ha lasciato il segno con le sue animazioni in scontri memorabili come Sukuna vs Mahoraga in Jujutsu Kaisen e Kaido vs Yamato in One Piece, oltre a numerose sequenze iconiche legate all'uso dei vari Gear di Luffy.

