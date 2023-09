ONE PIECE 1093 data di uscita e teorie: la prima volta contro il Gear Fifth

Nell'anime di ONE PIECE, la lunga battaglia si è conclusa con la vittoria di Rufy su Kaido. Il Gear Fifth ha fatto il suo effetto, ma nel manga un'altra battaglia sta per cominciare. A Egghead, Rufy ha incontrato Vegapunk, diventato un bersaglio del Governo Mondiale, e ha deciso di proteggerlo contro tutti. Anche contro i più forti della marina.

Kizaru ha assaltato l'isola entrando nel Labophase in solitaria, questo mentre Rob Lucci lavora dall'interno e affronta Zoro. Il capitolo 1092 di ONE PIECE è stato però dedicato principalmente a Kizaru, con l'ammiraglio che si è battuto contro il pirata col cappello di paglia. Rufy non è stato in grado di tenergli testa con il Gear Fourth e così ha deciso di utilizzare la sua nuova arma. Il Gear Fifth afferra Kizaru in maniera cartoonesca e lancia una nuova fase dello scontro.

Fase che verrà inevitabilmente raccontata in ONE PIECE 1093. Il prossimo capitolo del manga di Eiichiro Oda si concentrerà per la maggior parte del tempo ancora su Egghead. Questi scontri ghiotti hanno bisogno di spazio e di tempo e per questo Rufy VS Kizaru sarà ancora al centro, anche se Rob Lucci VS Zoro potrebbe ritagliarsi un bel po' di pagine. Anche l'assassino del Governo Mondiale è un grosso rischio per l'incolumità di Vegapunk. Intanto però, lo scienziato e i suoi satelliti hanno decifrato il codice e quindi possono prepararsi per scappare da Egghead. Andrà tutto per il meglio o la marina inizierà a irrompere nella cupola?

ONE PIECE 1093 verrà pubblicato domenica 24 settembre 2023 alle ore 17:00.