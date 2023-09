ONE PIECE 1093: un ordine in grado di stravolgere il Nuovo Mondo

La prima tappa dei Mugiwara dopo il lungo soggiorno a Wano si è rivelata ricca di sorprese. L’incontro con Vegapunk, che sembra conoscere molto sulla storia del mondo, ha portato i protagonisti di ONE PIECE a scontrarsi nuovamente con potenti agenti del Governo Mondiale, ma anche molto vicino ad un nuovo conflitto.

Mentre infatti Monkey D. Luffy e l’Ammiraglio Kizaru si affrontano in uno dei rematch più attesi e desiderati dai lettori, e Roronoa Zoro da sfoggio della sua crescita come spadaccino contro Rob Lucci, capo del CP0, altri uomini della Marina si stanno pericolosamente avvicinando alle acque di Egghead, l’isola laboratorio di Vegapunk, proprio per fermare quest’ultimo.

Poco dopo uno scambio di colpi straordinario, in cui Kizaru sembra aver capito uno dei punti deboli del Gear Fifth di Luffy, riuscendo a ferirlo sul volto con una spada di luce, Vegapunk arriva sulla scena per salvare Bonney dalle grinfie dell’Ammiraglio. Kizaru però nota lo scienziato e cerca di colpirlo. Fortunatamente per Vegapunk Luffy riesce a frapporsi tra lui e l’attacco, lasciando però la possibilità al dottore di proseguire per la sua strada e attuare il suo piano.

Nell’ultima pagina del capitolo 1093, infatti, Atlas comunica i nuovi ordini da parte di Vegapunk: i Pacifista dovranno eliminare tutti i membri della Marina presenti sull’isola di Egghead. Una dichiarazione di guerra diretta, che potrebbe avere conseguenze molto pesanti nei già fragili equilibri di potere del Nuovo Mondo, e, magari, attirare anche qualche alleato, affiliato della Cross Guild, in quelle acque.

Cosa ne pensate di questo colpo di scena finale del capitolo 1093? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. In conclusione ecco le previsioni sul capitolo 1094 di ONE PIECE.