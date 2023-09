ONE PIECE 1093 primi spoiler: è battaglia tra quei due personaggi!

Vi aspettavate che Egghead prendesse una piega del genere? L'isola del futuro è teatro di una delle battaglie più importanti del mondo di ONE PIECE, con uno scontro che vede da una parte la marina e il Governo Mondiale con un attacco su vasta scala e dall'altra lo scienziato più intelligente e la ciurma di uno dei nuovi imperatori del mare.

Ecco i primi spoiler di ONE PIECE 1093 trapelati in rete, in attesa del capitolo completo.

Il capitolo 1093 di ONE PIECE si intitola "Rufy VS Kizaru" ;

; Rufy si prepara a lanciare via Kizaru;

Atlas sta per andare al Fabriostratum per cambiare l'ordine di Kizaru ai Pacifista;

Vegapunk va con Atlas al Fabriostratum, Sanji decide di accompagnarli;

Bonnie combatte con i marine al Fabriostratum;

Zoro si scontra con Lucci, mentre Lucci utilizza il Risveglio del suo Frutto del Diavolo;

Rufy lancia via Kizaru, Kizaru torna e attacca con delle copie di luce;

Kizaru si prepara ad attaccare il treno mentre al suo interno ci sono Vegapunk, Sanji e Atlas;

Rufy arriva in tempo e riceve lui l'attacco;

I tre arrivano sani e salvi al Fabriostratum e Atlas rimpiazza il comando di Kizaru ai Pacifista ;

; Il capitolo finisce con lo sguardo di Jaygarcia Saturn;

Sembra quindi che anche il membro dei Cinque Astri di Saggezza stia pensando a qualcosa, magari di entrare in gioco. Purtroppo però, per capire cos'ha in mente, i lettori dovranno attendere. Insieme agli spoiler è stato confermato che ONE PIECE sarà in pausa e pertanto l'uscita del capitolo 1094 slitterà di una settimana rispetto ai piani.