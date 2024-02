ONE PIECE 1093 promette scintille: sarà uno dei migliori episodi dell'anime!

Pur presentandosi con uno stile inedito e completamente differente da quello a cui Wano ci aveva abituato, l'arco narrativo di Egghead ha fatto subito centro. ONE PIECE 1089 è stato il miglior episodio dell'anime, ma presto potremmo ricrederci. Pare che TOEI Animation stia concentrando tutti i suoi sforzi sulla prossima puntata.

In questa prima fase della Saga dell'Isola del Futuro abbiamo visto i Mugiwara, in particolare il capitano Rufy, scoprire le geniali invenzioni del dottor Vegapunk. Egghead è un concentrato di altissima tecnologia, ma presto la calma e la serenità verranno travolte da perturbazioni. Il CP0 si sta avvicinando all'isola, ma prima di vedere gli agenti della Marina in azione, vedremo un altro, attesissimo scontro.

Come lascia intuire il cliffhanger di ONE PIECE 1092 Trafalgar Law sta per entrare in collisione con Barbanera. Le due navi pirati delle rispettive ciurme hanno incrociato rotta e la battaglia è inevitabile. Prima di assistere a questo scontro, però, ONE PIECE si concede una pausa con la trasmissione di uno speciale riepilogativo.

TOEI Animation ha volutamente atteso qualche giorno più per dare libero sfogo all'estro dei suoi animatori. ONE PIECE 1093 promette scintille, poiché l'episodio dello scontro tra Law e Barbanera avrà come direttore il regista del combattimento tra Zoro e King. A guidare il prossimo episodio dell'anime, in arrivo l'11 febbraio 2024 su Crunchyroll, Prime Video e Netflix, sarà Katsumi Ishizuka, famosa per uno dei migliori episodi di ONE PIECE – Wano. È stato lui a dare vita al bellissimo ONE PIECE 1062, ma riuscirà a creare un nuovo capolavoro?