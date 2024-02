One Piece 1093: secondo i fan quella scena è stata riciclata da un episodio precedente

I tempi di produzione degli anime, si sa, possono essere asfissianti, e capita che gli animatori si servano (anche legittimamente) di alcune soluzioni che agli occhi degli spettatori appaiono come delle fastidiose scorciatoie. Come è stato il caso di One Piece 1093, al cui interno è presente una scena su Akainu riciclata da un episodio precedente.

Il “casus belli” che ha portato molti appassionati a riversare le proprie (esagerate) invettive polemiche sui social, lo ritroviamo, appunto, nelle tre brevi inquadrature con protagonista il Grandammiraglio. In apparenza la scena, realizzata con un découpage classico che contrappone la figura del marine inquadrata di spalle (con un enfasi sugli ideogrammi che formano la parola “Giustizia” sulla sua veste) ai due controcampi di Sakazuki culminanti con il suo primo piano, non denota alcuna particolarità apparente: se solo che il cut in questione non fosse già stato utilizzato nell'episodio 1081 – realizzato, come logico che sia, da un team creativo differente, e appartenente al precedente ciclo stagionale – e di cui gli animatori della 1093 hanno cambiato solamente l'illuminazione e l'impostazione cromatica della color correction.

E nel momento in cui alcuni spettatori hanno postato su twitter il confronto tra le due scene, immediatamente si è sollevato un polverone mediatico contro gli animatori, ritenuti da questi “responsabili” di aver tradito la fiducia del pubblico, per mezzo di una soluzione considerata deontologicamente scorretta. Anche perché – a detta loro – non è la prima volta che i dipendenti della Toei si servano di metodologie analoghe per consegnare nei tempi previsti un episodio.

È evidente, alla luce di queste invettive, che la reazione di alcuni appassionati appaia non solo gratuita, ma anche eccessiva. Eppure però, data l'incontrovertibile adozione da parte degli animatori di questa soluzione, risulta qui importante sottolineare il motivo che ha spinto gli artisti ad integrare il racconto con una scena prelevata da un episodio precedente. In questo senso, malgrado le condizioni lavorative nella Toei Animation siano decisamente migliori di quelle di altri studi - soprattutto nel caso di One Piece, che è considerato un esempio virtuoso all'interno dell'industria – il carico di lavoro resta sempre alto, anche in faccia a tempistiche sì più umane rispetto a quelle osservabili in altre produzioni, ma comunque serrate. Ed è chiaro che per rispettare le scadenze imposte dall'azienda, gli artisti adoperino delle soluzioni “alternative” come il riciclaggio di scene pregresse.

Ma la questione non riguarda solo Toei, né tanto meno le produzioni odierne, ma si estende a tutta la storia dell'animazione nipponica. Tezuka, ad esempio, per realizzare in tempi più rapidi i primi anime della Mushi Production, codificava animazioni ad otto fotogrammi al secondo (contro i tradizionali ventiquattro) mentre lo stesso Anno, ai tempi di Neon Genesis Evangelion, era solito inserire negli episodi alcune inquadrature fisse dalla durata di circa 9-10 secondi, proprio per evitare di doverne animare gli eventuali movimenti.

Ben venga, allora, che gli artisti della Toei, anche per portare alla luce le scene di Egghead che non vediamo l'ora di vedere nell'anime di One Piece, utilizzino delle soluzioni analoghe, se il fine è quello di preservare, senza comprometterla, la qualità estetica di un adattamento che promette di giocare un ruolo centrale nelle evoluzioni linguistiche degli anime odierni.