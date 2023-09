ONE PIECE 1093 spoiler e immagini: un doppio scontro fenomenale

Mentre Akainu ha il suo da fare a Mary Geoise, è diventato Egghead l'epicentro di una delle crisi più grandi del mondo attuale di ONE PIECE. La marina sta assediando l'isola con un'infinità di uomini, supportati da tanti vice ammiragli e anche un ammiraglio. Quest'ultimo però è alle prese con una dura lotta contro l'imperatore Monkey D. Rufy.

C'è però anche un altro scontro da tenere d'occhio, come ricordano gli spoiler di ONE PIECE 1093 con immagini. Il capitolo si intitola "Rufy VS Kizaru" e si apre con una divertente scena che coinvolge due scimmie che giocano con gli occhiali di Koby ed Helmeppo. Nel vero capitolo, Kizaru viene fatto ruotare da Rufy, ma mantiene la solita calma. Vegapunk intanto decide di andare al Fabriophase con Atlas e Sanji per salvare Bonney e invertire il comando dei Pacifista, riportandoli dalla propria parte, sfruttando il Vega Tank.

E proprio nella zona più bassa, Bonney sta combattendo contro i marine. Poco prima, Sentomaru era riuscito a salvarla mentre la ragazza cadeva, prima di svenire di nuovo. Si torna di nuovo in alto con Zoro VS Lucci. Lucci è di nuovo in stato risvegliato ma Zoro riesce a tenergli testa senza utilizzare l'Haki del Re Conquistatore. Zoro gli dice che con questo livello non sarà in grado di toccare il suo capitano, ma Lucci risponde che va bene uccidere il secondo della ciurma di un imperatore.

Si torna poi a Rufy VS Kizaru. L'ammiraglio viene lanciato lontano da Egghead, verso il mare, ma sempre con la stessa espressione vola indietro e crea molteplici copie con le quali attacca Rufy, ferendolo. Rufy distrugge tutte le copie mentre il vero Kizaru è tornato nella sala di controllo per uccidere Vegapunk, ma lo scienziato già non c'è più. Attacca così il Vega Tank, ma Rufy si frappone e prende l'attacco, rifrangendolo in più direzioni. Il Vega Tank arriva con successo a destinazione e Atlas riscrive il comando ai Pacifista, mentre Saturn ottiene l'ultima vignetta di ONE PIECE 1093, mostrando il suo sguardo minaccioso.

ONE PIECE sarà in pausa nel prossimo numero e tornerà quindi tra due settimane.