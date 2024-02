ONE PIECE 1093, trailer e uscita: un'attesa battaglia tra pirati

Almeno per il momento, la Saga di Egghead nell'anime di ONE PIECE non sta facendo rimpiangere l'avventura precedente a Wano. Questo arco narrativo ha sorpreso gli spettatori con dei debutti importanti e divertito con delle gag che ricordano i vecchi tempi. È però arrivato il momento di passare all'azione. Ecco le anticipazioni su ONE PIECE 1093!

In queste prime puntate dell'arco dell'Isola del Futuro abbiamo visto i Mugiwara approdare, non senza problemi, su Egghead, il luogo gelido e misterioso in cui si nasconde il Laboratorio di Vegapunk. Rufy e compagni, con Jewelry Bonney al seguito, hanno fatto la conoscenza proprio del geniale scienziato al servizio del Governo Mondiale. Vegapunk non è un'unica entità, ma un genio che si scinde in diversi cloni conosciuti come Satelliti. Abbiamo inoltre scoperto il motivo per cui Bonney si trova a Egghead: la pirata della Peggior Generazione ha alcuni conti in sospeso con lo scienziato.

I Mugiwara e Bonney non sono gli unici ad aver fatto rotta verso l'Isola del Futuro. Anche gli agenti del Cipher Pol 0 sono pronti a sbarcare su Egghead per eliminare l'uomo più geniale al mondo. In questa missione, Kaku, Lucci e Stussy non saranno soli.

In ONE PIECE 1093 ci allontaneremo da Egghead per tornare al fianco di uno degli eroi di Wano. Dopo aver abbandonato il Paese dei Samurai, Law e i suoi pirati di Hearts sono stati attaccati. In mare aperto, non ci sarà modo di evitare lo scontro. Teach è interessato ai Road Poignee Hriffe in possesso dei pirati di Hearts. Assisteremo dunque alla battaglia tra Law e Barbanera. ONE PIECE – Egghead è in streaming su diverse piattaforme e non solo più su Crunchyroll. ONE PIECE 1093 verrà trasmesso l'11 febbraio 2024 anche su Netflix e ANiME Generations.