ONE PIECE 1094: chi è davvero quel personaggio?

Ormai Eiichiro Oda sta mettendo tanta carne al fuoco in ONE PIECE, facendo scendere in campo pedine importanti come Jaygarcia Saturn, uno dei Cinque Astri di Saggezza. Ma chi è veramente questo personaggio? Proviamo a capirlo assieme.

Se siete arrivati fin qua avete già visto il rischio spoiler quindi immaginiamo abbiate letto il capitolo 1094 di ONE PIECE. San Jaygarcia Saturn è sceso in campo e lo ha fatto in grandissimo stile, mostrando a tutti quella che sembra essere la sua vera forma. Oppure no?

Avevamo infatti ragionato su quale potrebbe essere il frutto del diavolo di Jaygarcia Saturn, ma siamo davvero sicuri che ne possegga uno? Come abbiamo intravisto qualche capitolo indietro tutti i Cinque Astri di Saggezza hanno delle forme demoniache/animali, almeno stando alle loro silhouette, e quindi viene da pensare che posseggano un frutto del diavolo modello zoo zoo mitologico. E se non fosse così?

Finché è sulla nave o a Marijoa Jaygarcia è nella sua forma umana, ma per arrivare sulla terraferma sembra abbia bisogno di quella specie di cerchio magico dentro al quale si manifesta. Lui stesso dice "terraferma... ne è passato di tempo", come se appunto fossero decenni che non metteva piede su un'isola. E se i Cinque Astri di Saggezza in ONE PIECE non avessero frutti del diavolo ma fossero essi stessi dei diavoli?

Come se si fossero "confinati" in una forma umana all'interno di Marijoa e non sulla terraferma mentre la loro vera natura mostruosa viene fuori automaticamente quando toccano terra. Altrimenti appare strano che Jaygarcia arrivi con quel pentacolo a terra e debba subito manifestare la sua vera natura. Forse in ONE PIECE lui non può fare altrimenti e per intervenire sulla terraferma deve mostrare chi è.

E secondo voi è così o Jaygarcia ha un frutto del diavolo? Diteci tutto quello che pensate nei commenti, noi vi lasciamo a quando partirà la saga di Egghead nell'anime di ONE PIECE.