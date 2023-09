ONE PIECE 1094, come si concluderà lo scontro a Egghead?

Siamo arrivati ormai a un punto del manga di ONE PIECE in cui i combattimenti tra personaggi fortissimi sono quasi all'ordine del giorno, ecco perché al momento c'è una sfida davvero al vertice che potrebbe spostare gli equilibri di potere: cerchiamo di capire come finirà.

Se avete aperto l'articolo sapete che stiamo parlando dello scontro tra Luffy e Kizaru a Egghead, l'isola di Vegapunk. Uno scontro appena entrato nel vivo tra due dei personaggi più forti di tutto il manga di ONE PIECE. La domanda importante da farsi adesso è: Eiichiro Oda vorrà concludere lo scontro decretando un vincitore o Luffy rallenterà soltanto Kizaru permettendo a tutti di fuggire?

A questo punto del manga sembra che sia plausibile immaginare che Luffy voglia sconfiggere definitivamente uno dei tre Ammiragli della Marina, dimostrando in tutto e per tutto la sua pericolosità anche contro il Governo Mondiale in maniera diretta. Certo è che da quello che abbiamo visto finora sembra quasi che Kizaru stia prendendo le misure con il nuovo Gear Fifth di Luffy, testandone le capacità per capire fin dove può spingersi e concentrandosi sul suo vero obiettivo: eliminare Vegapunk.

Kizaru è forse anche riuscito a trovare un punto debole al Gear Fifth di Luffy, avendo ferito il pirata alla guancia con la sua spada di luce. Ma al tempo stesso Luffy ha "mangiato" e assorbito la luce stessa sparata da Kizaru, pare senza subire particolari effetti negativi se non un pochino di bruciore interno.

Difficile pensare che questo scontro possa concludersi già nel capitolo 1094, visto quanto sono importanti i due avversari, sempre che Eiichiro Oda non voglia fare, come dicevamo prima, una cosa già vista in ONE PIECE, cioè interrompere la lotta permettendo ai Mugiwara di andarsene per affrontare Kizaru in maniera definitiva solo in un secondo momento.

E secondo voi come si concluderà lo scontro tra Luffy e Kizaru in ONE PIECE? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alla data di uscita e alle teorie di ONE PIECE 1094.