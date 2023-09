ONE PIECE 1094, data di uscita e teorie: scontro all'apice

Anche la Marina è andata all'attacco in ONE PIECE, e sotto più fronti. Mentre Akainu si è occupato di tenere a bada Kuma Bartholomew a Mary Geoise, ma con risultati abbastanza discutibili, la vera guerra si sta combattendo a Egghead. L'assalto alla fortezza di Vegapunk è iniziato e non senza problemi, da una parte e dall'altra.

L'ammiraglio Kizaru ha fatto il suo ingresso nella barriera, e di questo ne ha anche approfittato Rob Lucci. Fuori, invece, la marina è riuscita a invadere l'area della fabbrica, dove è finita Jewelry Bonney dopo essere stata scaraventata via. E così il laboratorio di Egghead è diventato un campo di battaglia, dove Rob Lucci sta affrontando Zoro e Kizaru sta affrontando Rufy, non essendo l'ammiraglio riuscito a uccidere Vegapunk prima della sua fuga.

Le cose comunque non sono semplici da risolvere. ONE PIECE 1094 metterà in scena un'altra battaglia d'alto livello, dato che adesso i Pacifista sono tornati sotto il controllo di Vegapunk e soci. Con i marine che sono sbarcati a terra, questi si scateneranno e riusciranno a eliminare gran parte delle forze nemiche, anche se qualche vice ammiraglio potrebbe riuscire a distruggerne qualcuno. Non è comunque da sottovalutare la forza dell'ammiraglio Kizaru, che Rufy sembra non riuscire a contrastare in maniera efficace. E sarà il momento dell'arrivo di Kuma Bartholomew oppure dell'ingresso in scena del robot gigante nascosto nelle profondità dell'isola?

Bisognerà attendere un po' più di tempo del solito per saperlo, a causa di una pausa. ONE PIECE 1094 sarà disponibile domenica 8 ottobre su Manga Plus, alle ore 17:00, in inglese e altre lingue.