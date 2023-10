ONE PIECE 1094: Saturn porta il terrore su Egghead

La situazione diventa sempre più grave. L'isola del futuro di ONE PIECE è stata presa d'assalto dalla marina e dal Governo Mondiale, mentre altre forze piratesche girano intorno all'isola, come quella di Barbanera. E in tutto questo, i pirati di cappello di paglia si trovano stretti in una morsa, alla ricerca di una via di fuga con Vegapunk.

Rufy VS Kizaru e Rob Lucci VS Zoro non sono le uniche battaglie in corso. ONE PIECE 1094 ne aggiunge un'altra relativa a un personaggio in particolare, Jaygarcia Saturn, anche protagonista del titolo di questo capitolo. La storia, dopo una copertina e una pagina a colori, si apre sempre sull'isola, dove Atlas è riuscita a sovrascrivere l'ordine dei Pacifista. I marine continuano a dare battaglia e Bonney si ritrova a dover evitare i colpi di un vice ammiraglio capace di trasformarsi in una lontra e di un altro in grado di guidare oggetti.

Ma la situazione si aggrava quando un cerchio demoniaco appare sul terreno, dal quale emerge Jaygarcia Saturn in forma ibrida, che impartisce un nuovo ordine ai Pacifista, essendo lui di rango più alto rispetto a Vegapunk. Il suo Frutto del Diavolo lo rende diabolico, con tante gambe e un paio di corna gigantesche sulla testa, facendo esplodere la testa a chi lo osserva, se troppo debole. Kizaru attacca il Vegatank, ma Vegapunk e gli altri sono salvi, mentre Rufy attacca l'ammiraglio con un colpo molto forte alla testa. Il Gear Fifth però a quel punto si esaurisce. Improvvisamente, nell'ultima pagina del capitolo, Bonney si lancia all'attacco con una spada e ferisce Saturn al ventre.

Cosa succederà all'astro di saggezza e come proseguirà la battaglia di Egghead?