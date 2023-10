ONE PIECE 1094, spoiler clamorosi: un'importante trasformazione

La guerra di Egghead sta assumendo dei connotati mastodontici. Se un normale Buster Call sembra essere una versione ridotta dell'attacco che i marine hanno appena lanciato, vuol dire che i protagonisti di ONE PIECE sono in guai davvero grossi. Già l'ammiraglio Kizaru è penetrato nella barriera, ma anche altri stanno pe entrare in gioco.

Ci sono davvero poche informazioni trapelate in rete finora su questo capitolo, che porterà ONE PIECE a rientrare dalla pausa. Diversamente dal solito, alcuni leaker non si sono ancora espressi, ad eccezione di Pew, che ha rivelato queste informazioni. Ecco i primi spoiler di ONE PIECE 1094:

Il capitolo 1094 di ONE PIECE si intitola "Jaygarcia Saturn";

Kizaru sta ancora combattendo contro Rufy in questo capitolo;

Jaygarcia Saturn si trasforma completamente con il suo Frutto del Diavolo ;

; Si vede bene la sua trasformazione, senza ombre o altre cose che possono nasconderlo;

Sembra che il suo Frutto del Diavolo sia già in stato risvegliato;

Non ci saranno pause per ONE PIECE la settimana successiva, il che vuol dire che il manga tornerà anche domenica 15 settembre senza alcun problema. Ci saranno tante informazioni che sarà necessario scoprire nel prossimo paio di giorni, con un capitolo che sarà sicuramente entusiasmante se anche il membro dei Cinque Astri di Saggezza pensa di scendere in battaglia a Egghead, rivelando la sua vera forma, cosa che non aveva fatto durante il Reverie. Cos'altro vi aspettate dal capitolo che ha in serbo Eiichiro Oda?