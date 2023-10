ONE PIECE 1094 spoiler e immagini: la manifestazione dell'essere terrificante

Ci sono tante battaglie a Egghead, specie ora con la marina che ha lanciato il suo assalto all'isola futuristica di Vegapunk. ONE PIECE è una bolgia, con i più forti che non si stanno trattenendo. Ma in campo stanno per entrare altri personaggi davvero potenti e da temere.

Il capitolo si apre con una copertina di Rufy e una pagina a colori dedicata a Monster, per celebrare l'arrivo della trasposizione animata del primo oneshot di Eiichiro Oda. Gli spoiler di ONE PIECE 1094 poi partono con la prima pagina effettiva e il titolo, "Jaygarcia Saturn, dio guerriero della difesa e della scienza".

I Pacifista hanno ascoltato l'ordine di Atlas e hanno iniziato ad attaccare i marine, e anche Bonney entra in battaglia sfruttando una nuova tecnica che fa provare un'esperienza di morte al malcapitato. Arrivano però due vice ammiragli in zona: uno con un mento lungo e i baffi e poi Bluegrass, una donna anziana che ha mangiato il Nori Nori no Mi che le consente di controllare tutto ciò che cavalca, sfruttandolo su un Pacifista. Bonney sta per essere attaccata proprio da questo Pacifista, ma Sanji la salva appena in tempo.

Improvvisamente, una sorta di cerchio demoniaco appare nei paraggi. Kizaru, Zoro, Lucci e Rufy avvertono che sta per succedere qualcosa di inquietante e che qualcuno di forte sta per apparire. Dal cerchio emerge Jaygarcia Saturn già trasformato in forma ibrida: non può essere osservato dai normali marine, chi lo fa vede la propria testa saltare in aria.

Rufy e Kizaru stanno ancora combattendo, con Rufy vicino all'esaurimento del Gear Fifth e con Kizaru deciso ad attaccare Vegapunk. Il Vegatank viene lanciato fuori dai binari, ma lo scienziato è vivo. Davanti a lui però c'è Jaygarcia Saturn con un aspetto terrificante. Rufy colpisce Kizaru alla testa con una nuova tecnica, esaurendo poi il Gear Fifth e cadendo al suolo. Nel finale di ONE PIECE 1094, Bonney usa una spada per trafiggere il ventre di Jaygarcia Saturn dopo aver ricordato qualcosa.