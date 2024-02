ONE PIECE 1094, trailer e uscita: i grandi misteri del laboratorio di Egghead

Nonostante le tante difficoltà per adattare l'anime di ONE PIECE, TOEI Animation sta svolgendo un lavoro che definire egregio sarebbe poco. La serie animata settimanale è tra le più belle e meglio realizzate del panorama, merito della svolta data da Egghead. Ma come proseguirà la storia? Scopriamo tutto sull'episodio 1094 di ONE PIECE.

La nuova era dell'anime di ONE PIECE è cominciata con Egghead, un arco narrativo che promette di poter essere ancora migliore di Wano. Tra animazioni più fluide e colori a pastello più morbidi, i primi episodi di questa saga hanno già convinto il pubblico. È però arrivato il momento di passare al combattimento.

Dopo aver scoperto le meraviglie dell'isola tecnologica su cui risiede il geniale dottor Vegapunk, l'anime di ONE PIECE ha spostato i riflettori su una ciurma a cui il pubblico è molto affezionata. Parliamo dei Pirati di Heart, che in mare aperto si sono imbattuti nella ciurma di Barbanera. Lo scontro tra Trafalgar Law e Marshall Teach per i Road Poignee Griffe è inevitabile.

L'episodio 1094 di ONE PIECE torneremo a Egghead, dove il resto della ciurma dei Mugiwara sbarcherà sul laborastorio di Vegapunk accompagnati da Lilith. Quali tipi di ricerche ed esperimenti sta conducendo il geniale scienziato? ONE PIECE 1094 uscirà il 18 febbraio 2024 su Crunchyroll, Netflix e ANiME Generation di Prime Video.