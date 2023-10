ONE PIECE 1095, data di uscita e teorie: un passato dimenticato

L'anime di ONE PIECE si avvicina a Egghead. Dopo la conclusione della saga dell'isola dei samurai, i pirati di cappello di paglia si lanceranno in nuove sfide sull'isola del futuro. Ma chi legge il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda è già ben dentro la nuova fase della storia, che si sta rivelando parecchio sorprendente.

La battaglia contro il Governo Mondiale e la marina sta impegnando i Mugiwara, con Roronoa Zoro che sta affrontando Rob Lucci, mentre Rufy in Gear Fifth si sta occupando dell'ammiraglio Kizaru. Due scontri importanti ma che sono soltanto un antipasto, dato che sta per succedere qualcosa di ben più terribile in ONE PIECE. È apparso San Jaygarcia Saturn su Egghead che, con la sua trasformazione, ha portato il terrore in ONE PIECE. Tuttavia, qualcos'altro sembra bollire in pentola, con il finale del capitolo 1094.

ONE PIECE 1095 potrebbe cominciare direttamente con un flashback, o con degli eventi che fanno partire l'atteso viaggio nei ricordi di Kuma Bartholomew. Infatti, Bonney sembra aver ricordato delle parole che potrebbe aver ascoltato dai ricordi del padre conservati nel laboratorio di Vegapunk. Il membro dei Cinque Astri di Saggezza sembra aver avuto un ruolo importante nella trasformazione dell'ex tiranno in un robot senza mente. Non è un caso se proprio lui si è presentato sull'isola del futuro, essendo il dio guerriero della difesa e della scienza.

Cosa accadrà nel prossimo capitolo? Scopriremo finalmente il passato di Kuma o ci sarà spazio per i combattimenti? ONE PIECE 1095 arriverà su Manga Plus domenica 15 ottobre 2023 alle ore 17:00.