ONE PIECE 1095, primissimi spoiler! C'è da aspettarsi un capitolo interessante

Ogni domenica, Manga Plus condivide il nuovo capitolo del manga di Eiichiro Oda, a meno che il mangaka non sia in pausa. Tuttavia, nei giorni precedenti, spesso arrivano anticipazioni da chi riesce a ottenere Weekly Shonen Jump in anticipo, come è successo anche oggi. Andiamo a scoprire insieme gli spoiler di ONE PIECE 1095.

La prima informazione rivelata sul capitolo è che ci sarà un flashback. Non è dato sapere se questo partirà immediatamente, con le prime pagine, né su chi si concentrerà. Sicuramente la sensazione principale è quella di una memoria di Kuma Bartholomew, visto il finale del capitolo 1094, ma non è da dare per scontato e bisognerà attendere altre informazioni.

Di certo però è il seguito: infatti, nel capitolo 1095 di ONE PIECE si parlerà di God Valley e ci sarà Garling Figarland. Non è ancora noto se il cavaliere di dio riapparirà nel presente oppure sarà uno dei protagonisti di questo flashback. Di certo però un richiamo a God Valley, l'isola misteriosa che tanto sta facendo parlare i lettori e gli appassionati di ONE PIECE, non fa altro che intensificare l'attesa. Soltanto queste sono le informazioni finora trapelate, con alcuni leaker che chiedono di "attendere ancora un po', anche se il ritardo non è convenzionale", creando ancora più entusiasmo per un capitolo che potrebbe contenere rivelazioni scottanti o essere il primo di una lunga serie di racconti ambientati nel passato.

Come già era stato confermato da altri leaker nel corso della mattinata italiana, ONE PIECE sarà in pausa. Quindi, dopo questo capitolo che sembra molto interessante e che potrebbe dare il via a una sequenza di informazioni sul mondo e sul passato, sarà necessario attendere una settimana in più del solito per tornare a leggere le avventure disegnate da Eiichiro Oda.