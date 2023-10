ONE PIECE 1095, il riassunto del capitolo: una storia di schiavitù e liberazione

Negli ultimi tempi, ONE PIECE si è dedicato molto al racconto di eventi che non riguardano direttamente la ciurma di cappello di paglia. Ci sono stati frangenti, durante l'arco dell'isola del futuro, dove i lettori hanno assistito alle sfide che gli altri pirati e imperatori hanno affrontato, più qualche flashback molto importante.

C'è stato il flashback del Reverie, e ora invece ne comincia un altro con gli eventi del capitolo 1095 di ONE PIECE, intitolato "Un mondo in cui non vale la pena vivere". Saturn dice di essersi fatto colpire appositamente, e infatti con il suo sguardo misterioso colpisce e tramortisce Bonney. Sanji prova a salvarla, ma anche lui viene colpito da questo potere, mentre l'astro si estrae la spada e la ferita si rimargina. Saturn prova a colpire Rufy, ancora al suolo, ma Franky salva il suo capitano appena in tempo. Bonney intanto viene stritolata dal vecchio, e così parte un flashback.

Kuma Bartholomew è nato 47 anni prima degli eventi attuali di ONE PIECE, appartenente a un clan di nome Buccaneer che sembra porti sulle spalle un crimine da secoli. Il padre è un membro di questa razza, mentre la madre no, ma tutti e tre vengono scoperti e catturati e venduti ai Draghi Celesti. La madre muore dopo poco, mentre il padre viene ucciso davanti a Kuma mentre gli racconta delle gesta di Nika.

Passano nove anni dalla nascita di Kuma. Viene indetta una caccia speciale che si tiene ogni tre anni, con i Draghi Celesti che sterminano la popolazione di un'isola non governativa. La scelta ricade su God Valley, con il suo sovrano ucciso immediatamente da San Garling Figarland. Stavolta però sull'isola vengono sparsi anche i prigionieri più problematici, e tra questi c'è proprio un giovane Kuma. Nel finale di ONE PIECE 1095, incontra altri due schiavi, Emporio Ivankov e Jinny.