ONE PIECE 1095 spoiler e immagini: il crudele passato di Kuma Bartholomew

L'assedio a Egghead continua, ma ci sono tanti segreti che questo arco narrativo del manga sta rivelando. E adesso arrivano nuove rivelazioni grazie a un importante flashback. Ecco gli spoiler completi con immagini di ONE PIECE 1095.

Il capitolo 1095 di ONE PIECE si intitola "un mondo in cui non vale la pena vivere". Si riprende da Egghead dopo una copertina dedicata a Buggy che vede il proprio naso venir rubato da una scimmia. Bonney ha trafitto Saturn nel finale di ONE PIECE 1094, con i vice ammiragli che vogliono intervenire per aiutarlo, ma l'astro li ferma. Respinge Bonney ed estrae la spada, con il sangue che pian piano svanisce. Sanji cerca di aiutare l'altra Supernova ma entrambi cadono preda del potere di Saturn: con uno sguardo, i due ricevono un colpo alla testa e iniziano a sanguinare mentre perdono le forze.

Rufy è lì vicino, a terra, e Saturn prova ad ucciderlo, ma Franky lo salva appena in tempo. Vegapunk capisce che c'è l'operato di un Frutto del Diavolo dietro tutto questo. Saturn afferra una Bonney stremata e inizia a schiacciarla con le mani, mentre inizia un flashback dedicato a Kuma Bartholomew. L'uomo appartiene a una razza chiamata Buccaneer, discendente dei giganti, ed è quindi dotata di grossa stazza e grossa forza fisica. Nato nel regno di Sorbet, la sua esistenza viene spifferata al Governo Mondiale, che lo cattura insieme alla famiglia, rendendoli schiavi dei Draghi Celesti. Il padre gli racconta della leggenda di Nika e gli fa ascoltare i suoni del tamburo della libertà, ma l'uomo viene ucciso proprio davanti agli occhi del figlio dai Draghi Celesti.

Dieci anni dopo, viene indetta una caccia a God Valley. 38 anni prima l'inizio della storia l'isola non era di proprietà del Governo Mondiale. Un giovane Garling Figarland uccide il re della zona, che si stava opponendo alla caccia sull'isola. Lì viene trasportato un giovane Kuma che incontra Ivankov e una giovane ragazzina di nome Ginny. ONE PIECE sarà in pausa dopo questo capitolo.