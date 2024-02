ONE PIECE 1095, trailer e uscita: il grande mistero di Vegapunk viene a galla

La Saga dell'Isola del Futuro ha finalmente messo in scena la sua prima, grande battaglia ed è stata epica esattamente come lo staff di TOEI Animation aveva promesso. ONE PIECE 1093 ha colpito per le sue bellissime animazioni, ma non possiamo soffermarci su quella meraviglia. La storia di Egghead dell'anime prosegue!

L'anime di ONE PIECE si avvicina all'episodio 1100 e mentre il team di produzione già festeggia, gli spettatori della serie non vedono l'ora di scoprire quel che accadrà dopo l'incredibile scontro tra le ciurme di Marshall D. Teach e Trafalgar Law. Non sappiamo ancora chi tra i due pirati ha infine trionfato, anche se non è difficile immaginarlo, ma i riflettori hanno già fatto ritorno su Egghead.

In ONE PIECE 1094 il resto della ciurma di Cappello di Paglia è sbarcato sull'Isola del Futuro. Scortati da Lilith, Zoro, Franky e gli altri avranno modo di ricongiungersi con Rufy e Bonney. Nei prossimi episodi dell'anime di ONE PIECE scopriremo i misteri di Egghead!

Con ONE PIECE 1095 faremo finalmente la conoscenza di tutti i Vegapunk, sei entità distinte chiamate Satelitti che fanno capo a Stella, lo scienziato brillante e geniale al servizio del Governo Mondiale conosciuto in tutto il mondo. Intitolata "Il cervello di un genio! I sei Vegapunk!", la puntata verrà trasmessa il 25 febbraio 2024 su Crunchyroll, ma anche Netflix e ANiME Generations.