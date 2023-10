ONE PIECE 1096 data di uscita e teorie: il campione di God Valley

Ci si è chiesti tante volte dove si trovasse God Valley, l'isola del Governo Mondiale dove erano imprigionati alcuni schiavi e che sembra ricoprire un ruolo importante nella storia di ONE PIECE. In realtà quest'isola sta assumendo un significato molto particolare, in relazione a ciò che è accaduto nel nuovo capitolo della serie.

ONE PIECE 1095 ha riportato l'isola al centro, dopo l'arrivo di Saturn a Egghead che ha scatenato un flashback da parte di Jewelry Bonney. La ragazza sta ricordando ciò che è accaduto al padre, membro da parte paterna al clan dei Buccaneer, dotati di forza spropositata ma anche portatori di un peccato da secoli, probabilmente un peccato che ha a che fare con ciò che è accaduto nel Secolo Vuoto. E così, i lettori conoscono le sofferenze patite da Kuma Bartholomew, schiavo fin dalla nascita. Proprio lui fu portato, un tempo, su God Valley.

E così l'isola ritorna: God Valley sarà l'ambientazione principale di ONE PIECE 1096. Il prossimo capitolo del manga farà capire molte più cose sulla natura di quest'isola ma approfondirà anche diversi personaggi. Il primo è indubbiamente Kuma Bartholomew, protagonista di questo flashback, ma nei suoi ricordi ci sono anche Ivankov e una ragazzina che presumibilmente è la madre di Bonney. Proprio loro saranno tra i fondatori dell'armata rivoluzionaria e, pertanto, da qui potrebbe partire il loro sogno.

E poi c'è da tenere d'occhio San Garling Figarland, con quasi 40 anni di meno rispetto alla recente comparsa in ONE PIECE. L'uomo, drago celeste, fu campione di God Valley e probabilmente il riferimento è proprio al torneo indetto sull'isola. Lo spadaccino ucciderà quindi una gran quantità di schiavi e di persone che abitano la zona, prima che questa venga reclamata dal Governo Mondiale come proprio possedimento. Avrà inizio una carneficina?

ONE PIECE 1096 arriverà su Manga Plus domenica 29 ottobre alle ore 16:00.