ONE PIECE 1096: la nascita del grande incidente di God Valley

Continua la storia di Kuma Bartholomew, il giovane e sventurato membro del clan Buccaneer che è stato per lungo tempo ricercato dal Governo Mondiale. Il ragazzo è uno schiavo fin dalla nascita, e non ha conosciuto altro che la brutalità di questo lato del mondo di ONE PIECE. Ma il vento sta per cambiare radicalmente.

ONE PIECE 1096, dopo una copertina dedicata a Zoro richiesta da un fan, parte forte con la richiesta di Kong a Garp di recarsi a God Valley, dato che anche Roger si sta dirigendo lì. Intanto, tutti si chiedono come siano trapelate le informazioni, e a farlo è stata Jinnie che a quanto pare se la cava con l'utilizzo e la manipolazione dei Den Den Mushi. Mentre la caccia comincia, inizia a rivoltarsi il mondo con l'arrivo dei pirati.

E così sull'isola arrivano i pirati Rocks: in una spettacolare doppia pagina, si vedono Barbabianca, Kaido, Big Mom, Gloriosa, Stussy, Shiki, Silver John e tanti altri ancora. L'assedio inizia, ma non sono di certo i soli ad aver messo gli occhi su God Valley perché, come era stato anticipato dall'inizio, anche Gol D. Roger arriva con la sua ciurma, e in contemporanea anche Monkey D. Garp arriva a dare manforte. E ovviamente anche i Cavalieri di Dio si gettano nella mischia, tutti guidati dal facinoroso San Garling Figarland.

Un'enorme mischia di personaggi potenti che lascia spazio a Ivankov e Kuma Bartholomew, con i due bambini che raggiungono i forzieri dei Frutti del Diavolo. Ivankov prende il Frutto Ui Ui, Bartholomew invece il Frutto Pad Pad. Ma Big Mom arriva nei paraggi e afferra il frutto di Ivankov, mentre Kuma riesce a mangiare il suo in tempo. Proprio mentre tutto sembrava ormai finito, appare Saturn che colpisce Kuma con il suo potere misterioso. Con un flashforward, il terzetto di schiavi è già al regno di Sorbet, giunti lì grazie al potere di Kuma.

Kuma ha salvato altre 500 persone e ora vive con Jinnie sull'isola, insieme, lavorando come boscaioli e rivendendo la legna, mentre Ivankov ha deciso di salpare. I due sono felici per la prima volta da quando sono stati messi al mondo in ONE PIECE.