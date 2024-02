ONE PIECE 1096, trailer e uscita: l'oscurità dietro la storia di Ohara

In sole poche puntate, l'arco narrativo di Egghead nell'anime di ONE PIECE ha conquistato gli spettatori. Rivoluzionando lo stile di Wano con cui la serie si era affermata nel 2023, TOEI Animation ha già dato vita ad alcune delle più belle puntate di sempre dell'anime. Ma come proseguirà la storia? Attenti agli spoiler!

L'esordio di Egghead è stato più che avvincente. Prima ONE PIECE 1089 e poi anche ONE PIECE 1093 si sono affermati come due degli episodi migliori della serie, ma non è finita qui. Lo staff di TOEI ha promesso spettacolo per ONE PIECE 1100.

In attesa di quell'episodio record, che vedrà Rufy affrontare una battaglia straordinaria, i Mugiwara sono arrivati al Labo Phase di Egghead. Nel laboratorio sospeso nei cieli di Egghead Sanji, Nami, Robin, Usopp e Franky sonon stati attaccati da quello che dovrebbe essere un loro alleato e hanno poi conosciuto i sei Vegapunk.

Nell'episodio 1096 di ONE PIECE la storia proseguirà puntando i riflettori sulla storia del passato del mondo. Che cosa si nasconde nei cento anni di buio del Secolo Vuoto? In questa puntata scopriremo la volontà degli abitanti di Ohara e preziose informazioni sulla formazione del Governo Mondiale. ONE PIECE 1096 andrà ad adattare la prima parte del capitolo 1066 del manga e uscirà il 3 marzo 2024 su Crunchyroll, Netflix e ANiME Generations di Prime Video.