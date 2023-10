ONE PIECE 1096: vedremo finalmente il frutto di Monkey D. Dragon?

Se siete arrivati qua sapete che si parla dell'imminente futuro di ONE PIECE e quindi siete in pari: proviamo a fare una teoria per quanto riguarda il frutto del diavolo di Monkey D. Dragon che potremmo vedere a breve.

Come spesso accade durante le saghe di ONE PIECE Eiichiro Oda ha iniziato un flashback che si prospetta di quelli importanti, perché tratta di God Valley, l'isola su cui si sono scontrati i pirati di Rocks D. Xebec e la temporanea alleanza formata da Garp e Gol D. Roger. Ci aspettiamo quindi un corposo approfondimento su uno degli eventi più grossi del passato di ONE PIECE.

Concentriamoci però su quello che abbiamo visto: l'arrivo a God Valley dei nobili mondiali per l'annuale caccia agli esseri umani organizzata proprio dai Draghi Celesti, evento che dovrebbe precedere lo scontro tra i Rocks, Roger e Garp. Vediamo che come premio ci sono dei piccoli forzieri che con ogni probabilità contengono frutti del diavolo (e quasi sicuramente c'è anche quello che mangerà poi Kaido).

Dando per buona questa ipotesi immaginiamo che siano tutti frutti di una certa rilevanza, perciò fra questi potrebbero essercene altri mitologici che quello che si suppone abbia il padre di Luffy. Ecco infatti le teorie sul frutto del diavolo di Dragon in ONE PIECE.

Ma Monkey D. Dragon dove sarebbe? Potrebbe benissimo arrivare con Garp, suo padre, e una volta giunto sul posto capirebbe la brutalità del Governo Mondiale e dei Draghi Celesti, trovando Emporio Ivankov, Orso Bartolomew e la bambina che dovrebbe essere la madre di Bonney, dando inizio a quella che diventerà poi l'Armata Rivoluzionaria di ONE PIECE.

Magari non vedremo il frutto di Dragon all'opera (di sicuro non al massimo della sua potenza) ma Eiichiro Oda potrebbe svelarci quale sia la sua natura e che tipologia di potere sprigionerà.

E secondo voi andrà così nei prossimi capitolo di ONE PIECE? Che ne pensate di queste previsioni? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alla data di uscita e alle altre teorie di ONE PIECE 1096.