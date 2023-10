ONE PIECE 1097, data di uscita e teorie: come continuerà la storia di Kuma Bartholomew?

Il Reverie ha portato diversi stravolgimenti al mondo di ONE PIECE, con lo scioglimento della Flotta dei Sette il più importante. Ora sono tutti liberi, anche Kuma Bartholomew, l'ex schiavo che è stato portato via dall'armata rivoluzionaria e che adesso si sta dirigendo verso un luogo sconosciuto, forse Egghead.

Ma con la presenza di Jewelry Bonney sulla stessa isola, la storia di ONE PIECE ha preso una direzione molto ben definita. La ragazza è infatti riuscita a mettere le mani sui ricordi del padre e a riviverli, e proprio grazie a essi e a uno scontro con Jaygarcia Saturn è partito un flashback sulla storia di Kuma Bartholomew. Nato praticamente come uno schiavo a causa del suo sangue Buccaneer, Kuma ha incontrato Ivankov e Jinney ed è stato uno dei protagonisti dell'incidente di God Valley. Pirati di Gol D. Roger, pirati Rocks, marine guidati da Garp e i cavalieri di dio vecchi e nuovi si sono dati battaglia, ma intanto Kuma è riuscito a fuggire grazie al potere del suo frutto Pad Pad.

Ora è a Sorbet con Jinney, ma la sua storia ancora deve finire, e questa continuerà con ONE PIECE 1097. Il prossimo capitolo, che uscirà regolarmente su Weekly Shonen Jump senza alcuna pausa prevista, porterà probabilmente in dote un Kuma ancora più cresciuto, con qualche anno passato dopo la permanenza nel regno di Sorbet. Dopotutto, a un certo punto il ragazzo diventerà anche il re dell'isola, amato da tutti, e quindi è necessario che si faccia strada in questa comunità, prima che arrivino i disastri. Considerato come è nato il flashback, è probabile che Saturn e Vegapunk prima o poi rientreranno nella vita del Buccaneer, forse intrecciandosi anche con Jinney. Si tratta quindi di un crocevia importante per la vita del tiranno.

ONE PIECE 1097 uscirà su Manga Plus domenica 5 novembre 2023.