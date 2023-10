ONE PIECE 1097 primi spoiler: la nascita di una rivoluzione

Dopo la battaglia di God Valley, Kuma è riuscito a salvarsi insieme a un nutrito gruppo di persone. Un incidente che ha cambiato per sempre il mondo, ma anche le vite degli attuali protagonisti del flashback di ONE PIECE, che ha gettato ancora una volta i lettori nel passato di questa lunga storia disegnata da Eiichiro Oda.

Ora tutti sono lontani dai demoniaci Astri di Saggezza e dai marine, per vivere in pace, ma la storia continua. Ecco gli spoiler di ONE PIECE 1097 finora trapelati in rete.

Il capitolo 1097 di ONE PIECE si intitola "Jinney" ;

; Il re del regno di Sorbet ha deciso di imporre una grossa tassa ai cittadini, così da pagare il tributo celestiale al Governo Mondiale;

Il regno di Sorbet viene suddiviso in due parti per ridurre l'ammontare del tributo, con una parte che resta sotto la protezione dello stato e nell'altra dove invece si rimane fuorilegge. Kuma viene lasciato nella divisione fuorilegge;

L'armata della libertà, guidata da Dragon e Ivankov, attacca il regno di Sorbet per rovesciare il tiranno che governa l'isola. In quel momento, Kuma si unisce all'armata della libertà;

Dragon un tempo era un marine, ma ha lasciato l'organizzazione dopo aver capito che lì non esisteva la giustizia;

14 anni fa, Kuma e Jinney divennero comandanti dell'armata rivoluzionaria;

Alla fine del capitolo, Dragon riceve la notizia che Jinney è stata rapita;

C'è poi la conferma che ONE PIECE non sarà in pausa nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump. A differenza degli ultimi mesi, quindi, Eiichiro Oda è riuscito a preparare almeno tre capitoli consecutivamente per la pubblicazione.