ONE PIECE 1097, il riassunto del capitolo: la nuova vita di Kuma Bartholomew

L'armata rivoluzionaria è uno dei gruppi più importanti di ONE PIECE. Il manga di Eiichiro Oda non ha ancora sviscerato completamente la storia di questa organizzazione gestita da Monkey D. Dragon, padre del protagonista Rufy, ma è un gruppo che si pone l'obiettivo di cambiare il mondo e di distruggere i nobili mondiali.

I membri dell'armata rivoluzionaria sono ricercati e pericolosi, per questo il Governo Mondiale continua a cacciarli. Ma quando sono nati? Vediamo il capitolo 1097 di ONE PIECE cosa racconta. Intitolato "Jinney", riprende dal regno di Sorbet ma alcuni anni dopo dal ritorno di Kuma sull'isola dopo God Valley. Ormai diventato adulto, vive insieme a Jinney in una chiesa dove libera dalla sofferenza gli anziani grazie al suo potere. Tuttavia, quella sofferenza poi va eliminata e ci si butta dentro, così come fece Zoro a Thriller Bark. Jinney soffre quando lo fa ogni settimana, ma poi se ne prende cura.

Intanto, nel regno di Sorbet sale un nuovo sovrano molto più spietato e incline a favorire i Draghi Celesti. Passa qualche altro anno e, per continuare a pagare il tributo ai Draghi Celesti e a ingraziarseli, decide di dividere il paese in due metà, con quella più prospera che rimane il regno di Sorbet, mentre il resto viene lasciato a sé stesso, in particolar modo i vecchi dell'isola. Kuma protesta e viene incarcerato, e anche Jinney si fa raggiungere poco dopo. Ma proprio in quel momento, arriva l'armata della libertà guidata da Dragon e Ivankov. Il regno dell'isola viene rovesciato e così Kuma e Jinney si uniscono al gruppo, che si trasforma nell'armata rivoluzionaria.

Passano altri anni, con una missione dove Jinney si trova in un altro regno, quando una persona le si avvicina. Poco dopo, arriva la comunicazione a Baltigo che Jinney è stata rapita da un nemico imprevisto, chiudendo il capitolo di ONE PIECE.