ONE PIECE 1097 ha rivelato la madre di Rufy? La teoria nata con il capitolo

Le vicende di Egghead sono state messe da parte. La Saga dell'Isola del Futuro è tornata indietro nel tempo per permettere ai lettori di scoprire la storia di Bartholomew Kuma. Un personaggio introdotto in questa fase sta alimentando le più disparate teorie dei fan. Davvero ONE PIECE 1097 ha rivelato la madre di Rufy?

In ONE PIECE 1095 viene introdotta Ginny, la sorella minore del rivoluzionario Ivankov. All'epoca dell'Incidente di God Valley schiava dei Draghi Celesti, ottenne la libertà grazie alla fuga organizzata con suo fratello e Kuma, con il quale decise di crescere nel Regno di Sorbet.

Le somiglianze tra Ginny e Bonney sono evidenti, ma il capitolo 1097 di ONE PIECE apre un nuovo, interessante scenario. E se Ginny non fosse la madre di Bonney come inizialmente Oda voleva farci credere?

In ONE PIECE 1097 Ginny si propone in sposa a Kuma, che tuttavia rifiuta per paura che il sangue da Buccanner possa in qualche modo metterla in pericolo. Dopodiché, i due sembrano non riprendere più l'argomento, fin quando non incontrano Monkey D. Dragon. Entrati a far parte dell'Armata Rivoluzionaria e divenuti membri di spicco dell'organizzazione, Ginny e Kuma potrebbero essersi allontanati. La ragazza, dunque, potrebbe essersi innamorata del suo leader. A prova di ciò, l'ultima vignetta del capitolo citato mostra il padre di Rufy seriamente preoccupato per l'incolumità di Ginny. Che sia un segnale da parte di Oda?

Secondo quanto dichiarato dall'autore di ONE PIECE la madre di Rufy è ancora in vita. Rufy e Ginny hanno molto in comune, dall'amore per la carne e il cibo, all'ottimismo e la gioia di vivere. Se ciò dovesse risultare vero, Ginny potrebbe essere la madre di Rufy, mentre Bonney un suo clone. Questa teoria è azzardata, ma non impossibile. E voi cosa ne pensate?