ONE PIECE 1097 spoiler e immagini: una vita da rivoluzionario

L'infanzia di Kuma Bartholomew non è stata assolutamente semplice. Cresciuto come schiavo dei nobili mondiali, i Draghi Celesti che non hanno alcun rispetto per la vita umana, il protagonista del flashback di ONE PIECE ha però avuto una chance, colta grazie all'aiuto di Ivankov e Jinney, con i quali ha aperto un nuovo capitolo della propria vita.

Dopo essere fuggito da God Valley insieme a loro, si apre un nuovo scenario al regno di Sorbet, ambientazione principale degli spoiler di ONE PIECE 1097, accompagnati da tante immagini che potete osservare in basso. Il titolo del capitolo è "Jinney", e si parte otto anni dopo l'incidente di God Valley, quindi 30 anni prima della storia attuale di ONE PIECE. Nel South Blue, al regno di Sorbet, vive un Kuma Bartholomew ormai 17enne e diventato pastore della chiesa. Viene chiamato "la mano miracolosa" dato che sfrutta il suo potere per rimuovere il dolore dal corpo delle persone che vanno a fargli visita.

Con lui vive una Jinney 21enne e popolare tra i ragazzi. Jinney accudisce Kuma ogni volta che estrae dolore da qualcuno, dato che subisce lo stesso processo che subì Zoro a Thriller Bark. I due vengono a sapere che il nuovo re di Sorbet, Bekori, è un uomo spietato e crudele, con tante ambizioni. Passano degli anni, Kuma ha ora 22 anni e rifiuta una proposta di matrimonio di Jinney, che è furiosa, mentre arrivano notizie su Dragon. Passano altri tre anni e arriva un grande problema causato dal re. Proprio lui decide di dividere a metà l'isola di Sorbet, così da poter pagare il tributo ai Draghi Celesti. La città rimane nel regno, mentre il resto dell'isola, dove si trova anche la chiesa, viene dichiarata fuorilegge.

Kuma e Jinney vengono catturati e imprigionati, Kuma è identico ormai all'aspetto che ha oggi, ma in quel momento arriva l'armata della liberazione guidata da Dragon e Ivankov. Anche il duo si unisce a loro per cambiare il mondo, trasformandosi nell'Armata Rivoluzionaria. Passano altri otto anni, 14 anni prima dell'inizio della storia. Jinney si trova in un regno sconosciuto, ma viene rapita da un nemico inaspettato, e la notizia arriva a Baltigo da Dragon.